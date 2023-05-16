2023 ROBOFEST世界機器人大賽 高雄正義中學蟬連冠軍

高雄市正義中學13日（美國時間）在「第24屆世界機器人大賽ROBOFEST」中奪得「GAME主題賽」高級組冠軍、初級組第四名及「未知任務挑戰賽」季軍，這是正義連續3年獲得高級組冠軍，展現積累多年的機器人科技教育實力。

ROBOFEST大賽是由美國密西根州勞倫斯理工大學主辦，美國太空總署（NASA）及電機電子工程師學會（IEEE）認證的國際比賽，本屆是疫情後的首次實體賽，共有來自全球20國近700隊2000多位選手參賽。

此次正義參加大會最高榮譽未知任務挑戰賽（Unknown Mission Challenge，UMC）及GAME主題賽。今年UMC要求機器人自走車必須循跡走完指定路線，且沿路要推開多個高低不一的障礙物。

GAME主題為「供應鏈」，機器人自走車要清除港區障礙物，將不同貨物依指定順序堆疊至碼頭，並將網球補充到指定球框內才算完成任務。場上物件的擺放位置都是比賽現場才公布，相當考驗選手的機器人結構設計與程式設計能力。

正義中學高中部學生孫奇霆、陳毅祥、郭靖、佘文喆四人勇奪GAME高級組冠軍，孫奇霆、佘文喆、章凱昱、吳岱威則聯手拿下UMC季軍；國中部學生陳昕慈、呂安璨、陳廷恩、洪凱鴻、吳峻霆，首次參加國際性比賽就拿到GAME初級組第四名。

由於比賽題目都是當場公布，隊長章凱昱認為，除了較量機器人及編寫程式，也很考驗團隊信賴。呂安璨強調，團隊成員屬性與專長需要互補，他負責程式設計與編寫，但需要夥伴實作，檢測程式可行性，才能找出最佳修正方法。

指導教練蔡豊珍表示，正義曾在2021年獲得GAME高級組、UMC世界亞軍、2022年獲得UMC高級組世界冠軍，今年是連續三年獲得佳績。

正義中學教務主任叢培麒表示，正義發展機器人教育已超過8年，這次世界賽的優異表現，再次證明機器人校隊的團結與傳承。