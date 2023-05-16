台南大內偏鄉二溪國小王方楷 五育兼備獲選十大傑出兒童

台南市大內區二溪國小六年級學生王方楷在「德、智、體、群、美」五個學習目標都有亮眼表現，獲得今年鳳凰城國際青年商會舉辦第35屆「十大傑出兒童」。區長李義隆今天代表市長黃偉哲前往祝賀肯定。

李義隆表示，區內國小雖都是偏鄉小校，教育資源不及大區，但學校老師傾盡全力在灌溉這些國家幼苗，這項殊榮「已連續五年由大內區優秀的學童嶄露頭角拔得頭籌」，榮獲台南十大傑出兒童的肯定。

他說，王方楷上個月也獲選全市模範兒童後，畢業前再獲選十大傑出兒童。這也是二溪國小第一次獲得十大傑出兒童殊榮，優異表現將建置於二溪國小的榮譽榜上。

校長甘耀樺表示，王方楷是學校「二溪市小市長」，深具領導才華且熱心服務，品學兼優，經常獲獎而且一到六年級成績都是班上第一名。身為學生代表向午餐執行委員會反映學生午餐意見與需求；更是學校醒獅團、戰鼓隊及跳繩隊中心成員，經常代表學校參加傳藝與跳繩比賽，屢獲佳績。今年以最高票獲選台南市模範兒童，又榮獲十大傑出兒童，「實為學生楷模、二溪之光」。

前任校長陳慶林表示，方楷是品學兼優、溫文有禮的好兒童。在校期間一直非常認真向學，在各方面都保持相當優異的表現。在知識學科方面成績名列前茅，每學期學科評量均成績優異。在多元展能方面積極參加學校社團並在對外競賽獲得不少獎項，尤其是跳繩比賽不管是單人或是團體成績都非常優異。對師長有禮、對同儕友愛，長期擔任班長或班上幹部，學習領導及團隊合作服務的精神。

方楷的母親表示，他是來自星星的故鄉（二溪別稱）。與阿公阿嬤、爸爸媽媽、姐姐弟弟同住，自幼三代同堂。「我們教導他孝順尊敬友愛，從幼兒園開始進入到二溪國小就薰陶在濃濃的天文、人文、品德教育裡，至今已經是個讓學弟妹學習的好榜樣！」

她說，在這個充滿3C的快時代裡，不僅沒有深度沈迷，還非常有自律的做好每件事，沒有讓師長及父母親擔憂。從小就很貼心的方楷，喜歡幫助他人、尊重師長、敬愛長輩、友愛同學、幫忙照顧目前一歲八個月的年幼弟弟，會替他人著想幫父母分憂，也會不畏艱難去尋找正確的方向，受到肯定可說是最佳母親節禮物。