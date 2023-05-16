舉辦展演34年 林宜標出書分享成功之道

台灣民間舉辦展覽、表演能量蓬勃，策畫者都希望叫好叫座，卻不見得如願。時藝多媒體總經理林宜標濃縮34年策展經驗，寫成「開展‧藝術商業特展大解密」一書，精選22個實務案例並擷取50個策展Tips，分享舉辦展演的成功之道。

林宜標理工背景出身，曾任職民生報、聯合報等多家媒體活動展演部門，近年自立門戶開公司，最輝煌成績曾在一年為公司賺進4億新台幣。曾轟動台灣的兵馬俑特展、畫家米勒特展、太陽劇團，都是他任內首度引進，創下不少紀錄。

像2000年兵馬俑首度特展，在台北史博館創下3個月105萬觀賞人次，紀錄至今無人打破；太陽劇團首度來台時，14 萬張票在開演前3個月就完售，寫下上億元收入佳績。但林宜標坦言，其實每場展覽和表演都有其賭注成分，很難用科學方式判斷絕對票房好評雙收，只能盡量做好功課。

他為想入行者透露3個成功秘訣：一是要盡量貼近市場、內容為王。林宜標說，早年展演量較少，出國風氣也沒今日盛，舉辦展演比較容易成功，但現在年輕人光靠網路就能看到所有東西，因此所辦展演吸引力一定要夠，否則年輕人不會埋單。畢竟展演市場的主要TA目標群眾是年輕人。

第2個秘訣是要做好成本結構。林宜標說，任何展演都要事先估算成本結構乃至票價策略，否則成本若太高、影響票價，以現在的景氣來說，很難回收，何況票價太高也會影響整個票房。

第3個秘訣是行銷方式。林宜標表示，早年辦展演都是用傳統媒體做宣傳，讓大家關注主題，但現在年輕人看到資訊都是透過網路，各種網路行銷手段就變得非常重要。隨著各種網路手段五花八門，行銷者必須學著全盤了解、精準操作，讓議題產生效果，這樣才能帶進票房。

除了分享成功秘訣，林宜標該書也有如台灣展演小史，可窺見各熱門展演與其時代背景。他指出，像兵馬俑展、太陽劇團，都是在首次來台時搶盡目光，但之後再次舉辦效果就遞減，即使主題內容不同也一樣。這也說明展演要有新鮮感的重要性。

他說，自己想寫這本書，就是想為台灣做些展演紀錄，讓大家看到台灣舉辦商業展覽的演進；同時也想讓更多有志的年輕人有機會了解這個產業，才盡可能分享所知。「台灣這個產業本來市場就不大，如果沒人投入，產業只會越來越走下坡。」