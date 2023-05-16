北一女學餐幾片菜、一小塊肉 沒米飯吃不飽「要價76元」

上月台東大學自助餐主餐配上四樣配菜要價180元，讓當事者哀號「原來台東物價這麼可怕，還是在校園裡」，引發網路熱議。但便當沒有米飯，只有幾樣「吃不飽」配菜要價76元，你會買單嗎？有網友在Dcard以「高中的學餐現在都這麼貴嗎？」為題發文表示，北一女學餐便當沒有飯，竟然要價76元，連她自己在台大吃自助餐價格都差不多40、50元，而妹妹這樣的菜色要76元「真的蠻傻眼。」

原PO表示，自己妹妹就讀北一女，回家後和她分享學校午餐，讓她猜猜看多少錢。原PO附上便當的照片，菜色只有幾片高麗菜、少許蒸蛋、兩三塊小豆乾、以及一塊份量不大的蒲燒鯛魚，「重點還沒有米飯」，原PO猜價格可能落在50元左右，結果妹妹說這樣要76元，讓原PO懷疑，以前自己也讀北一女，印象中沒這麼貴，才畢業五年而已，物價漲成這樣，一個便當少許菜色，更沒有米飯，質疑這樣的價錢合理嗎？

網友也紛紛喊貴「雖然菜色偏少，但是有飯就合理，沒飯是真的不合理」、「貴啊！我在台科吃學餐頂多60多，重點有飯」、「這價錢我以前高中能雙主菜配上一個配菜了。」不過也有北一女高三學生留言澄清，今年學校大小熱自助餐都漲價了，很多品項都漲約1成，要吃飽的話，會推薦吃鍋燒麵、燴飯、炒飯，這些都是77元，由於肉是固定價格，挑的時候可以問一下阿姨。

該文也讓一堆的網友們感嘆今非昔比，「五年前我新北市某高中一主菜（雞腿、魚排、雞排）、三配菜加上白飯50元」、「高中四菜一飯一肉只要55元，超佛」，看到北一女學餐這樣的菜色要76元，讓網友直呼「根本盤子。」