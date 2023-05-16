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竹光國中拾藝光廊 獲2023德國iF設計獎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市竹光國中參與教育部的學美美學設計案「拾藝光廊-浮撫 FUFU Art Gallery _層間美術館改造計畫」，獲2023德國 iF (iF Design Award)設計大獎「公共空間室內設計」項目獎項。圖／新竹市政府提供
新竹市竹光國中參與教育部的學美美學設計案「拾藝光廊-浮撫 FUFU Art Gallery _層間美術館改造計畫」，獲2023德國 iF (iF Design Award)設計大獎「公共空間室內設計」項目獎項。圖／新竹市政府提供

新竹市竹光國中參與教育部的學美美學設計案「拾藝光廊-浮撫 FUFU Art Gallery _層間美術館改造計畫」，獲2023德國 iF (iF Design Award)設計大獎「公共空間室內設計」項目獎項。

市府說，該藝廊是一個專門展示學生藝術作品的空間，設計風格簡潔而現代，融合空間美學和風的元素，學生可以在空間中充分展現自己的創造力及想像力，同時欣賞到其他同學的作品，激發互相學習和交流的機會。

教育處表示，德國IF設計獎為國際著名設計獎，獲得該獎項代表竹光國中拾藝光廊的設計已達國際水準，更是設計團隊與竹光師生努力的見證。

教育處說明，美感教育是竹市教育的重點項目，竹光國中拾藝光廊是教育處輔導學校參與教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，透過藝術環境的營造培養學生的美感及藝術素養，學習如何欣賞藝術作品，理解藝術家的創作理念，並發掘自己的創作潛力。同時，美感教育也有助於學生心靈成長，提升他們的自我價值感和自信心。

竹光國中校長彭元豐表示，拾藝光廊是為提升學生藝術素養而打造的一個空間，分為亮室及暗室，亮室的燈光較明亮，為學生作品提供充足的照明，讓作品更容易被觀賞；暗室則運用了暗燈，讓部分作品可以在更暗的背景下展示，營造出不同的藝術氛圍。透過空間中風的流動、明暗的光線變化，讓學生們在這個空間中感受到自然的美感，進而發揮出自己的創意，這正是美感教育的精髓所在。

美術老師孫宗凰表示，拾藝光廊是由學校的美術老師團隊與建築師事務所共同規畫，非常開心這次能獲得2023德國iF設計獎，獎項的評選標準「設計創新、功能性、質量、人性化、責任感和美學價值」，同時也正是竹光藝文團隊所追求的目標，盼持續透過藝術、音樂、文學等多種形式，啟發學生對美的感知和鑑賞能力，培養他們的情感、思考和創造力。

拾藝光廊是一個專門展示學生藝術作品的空間，設計風格簡潔而現代，融合空間美學和風的元素，學生可以在空間中充分展現自己的創造力及想像力，同時欣賞到其他同學的作品。圖／新竹市政府提供
拾藝光廊是一個專門展示學生藝術作品的空間，設計風格簡潔而現代，融合空間美學和風的元素，學生可以在空間中充分展現自己的創造力及想像力，同時欣賞到其他同學的作品。圖／新竹市政府提供

團隊 德國

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