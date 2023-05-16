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搶救小校學習 南投擬鄰校聯盟交流

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

少子化影響學校招生，南投縣小班小校多，議員擔心小校人數少，孩子少了同儕關係與互相學習，反而失去競爭力，建議要盤點小校辦學，並設法分享經驗改善。南投縣教育處表示，先不論存廢問題，已針對小校藝能科混齡教學，並規畫鄰近小校策略聯盟交流，提升學生同儕互動。

南投縣議員簡千翔指出，南投人口老化，青壯年謀生大量外移，少子化情形加劇，小校面臨廢併問題；縣內小學學生數50人以下66所，其中一年級新生僅1人的有6所，教育處應盤點各校現狀，並評估存廢效益。

簡千翔說，小班小校1對1教學，看似讓學生更專注，其實不然，小校學生少了同儕學習及競爭，缺乏比較組落入後段班，「反而害了孩子」，縣府應研擬對策。他建議，邀專家、學者及校長召開「危險學校」會議，針對不同程度的小校擬定對策，在學期結束後評估成效。

縣議員陳宜君認為，同儕學習很重要，當孩子沒有同學，恐難建構人際關係、溝通合作等能力，也不利發展批判性思考，要求安排招生成效優異的小校分享辦學經驗，提升其他小校競爭力。

教育處長王淑玲表示，中央規定50人以下公立中小學，可評估停辦或併校，但南投幅員廣大，偏遠學校礙於地域性須存在，學校併廢標準為20人以下，目前縣內20人以下學校共11所，去年3月曾開會評估小校發展與招商狀況。教育處表示，藝能科已混齡教學，透過藝文或體育活動加強與外校交流。

南投 議員 小學

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