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教育融合建築之美 精忠國小蒙德里安風格校舍躍上教科書

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
精忠國小校舍全台首座蒙德里安風格校舍。圖／嘉義市政府提供
精忠國小校舍全台首座蒙德里安風格校舍。圖／嘉義市政府提供

跳脫大眾對校園建築方正、單調印象，嘉義市精忠國小以紅黃藍鮮明敞亮色塊點綴校舍外觀，是全台首座採用荷蘭藝術家蒙德里安風格派的校園建築。不僅校舍亮眼，自落成啟用來一直是社區間藝術景點，近日更躍上國小數學教科書版面，讓嘉義市教育融合建築之美被全台灣看見。

精忠國小校長楊勛凱表示，校舍於2014年落成啟用，時任校長盧淑娟採納駐校藝術家劉育良建議，建築外牆融入荷蘭藝術家蒙德里安標誌性的直線、直角及紅黃藍色塊元素，為校園增添活潑氣息。

近日更驚喜發現精忠國小校舍登上國小數學領域教科書，建築外繽紛色塊化身讓學生激盪腦力計算表面積的考題，同時也介紹精忠國小是全台首座以「蒙德里安」風格打造的藝術造型校園，展現精忠國小將美學教育與建築結合的特色。

楊勛凱表示，環境影響人，人影響環境，環境藝術是人與空間不斷對話的美感歷程。精忠國小將教育與建築結合，濃濃荷蘭風的校舍不僅亮眼，更與學校後方一整排斜頂的社區建築相互借景，和諧融入社區。充滿現代感的校舍為社區增添風景，也讓藝術從小在學生心中扎根，讓孩子耳濡目染了解荷蘭風格派作品。

精忠國小也在每年春秋分放學時引導師生觀察，從校園西望向由眷村改建的精忠新城，可見懸日高掛在高樓間，與校舍和充滿異國風情的斜頂房屋相互映襯宛如曼哈頓懸日，也以教育為建築添賦更深刻意涵。

學生開心表示，期待美麗的校園透過教科書被更多的學生看見，期待早日拿到下學期的數學領域教科書，看到熟悉的風景，學習起來會更有動力。

精忠國小向周邊借景觀測懸日，猶如異國風情。圖／嘉義市政府提供
精忠國小向周邊借景觀測懸日，猶如異國風情。圖／嘉義市政府提供
精忠國小師生與校園合影。圖／嘉義市政府提供
精忠國小師生與校園合影。圖／嘉義市政府提供
精忠國小特色建築校舍登上教科書。圖／嘉義市政府提供
精忠國小特色建築校舍登上教科書。圖／嘉義市政府提供
精忠國小學生開心與教科書上的校舍合影。圖／嘉義市政府提供
精忠國小學生開心與教科書上的校舍合影。圖／嘉義市政府提供
精忠國小師生與校園特色建築合影。圖／嘉義市政府提供
精忠國小師生與校園特色建築合影。圖／嘉義市政府提供

建築 荷蘭 藝術家

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