花蓮中華國小射箭隊出國競賽募款 市公所補助參賽服裝

花蓮中華國小射箭隊獲中華民國射箭協會推薦，將代表台灣參加139屆美國國際邀請賽，因出國參賽經費龐大，相關費用仍在募集。市長魏嘉彥今天到學校為選手們加油打氣，承諾市公所將補助出國參賽服裝，也會持續號召社會各界資源，力挺花蓮小將邁向世界殿堂。

中華國小校長江政如表示，美國國際射箭邀請賽歷史悠久，是全美射箭運動的年度大型賽事，來自世界各國的頂尖選手將齊聚同場競技。學校射箭隊以優異成績獲推薦，將於7月前往美國愛荷華州參賽，所需出國旅費約新台幣234萬元。

江政如說，這次有8名選手將代表台灣出賽，在學校透過各種管道尋求經費後，募集進度已達6成，剩餘短缺經費須在5月底前募集到位，才有機會成行。

魏嘉彥表示，中華國小射箭隊素來稱霸全國各項指標性賽事，難得有機會站上世界舞台，日前得知正在籌措出國旅費，市公所將補助參賽服裝外，也會努力協調與爭取外界資源，希望號召在地企業與有心人士一起幫孩子們圓夢。