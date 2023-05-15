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花蓮中華國小射箭隊出國比賽缺經費 公所補助服裝

中央社／ 花蓮縣15日電

花蓮縣中華國小射箭隊獲中華民國射箭協會推薦，將代表台灣參加139屆美國國際邀請賽，因出國參賽經費龐大須向各界募集；市長魏嘉彥今天為選手加油打氣，將補助出國參賽服裝。

中華國小校長江政如表示，美國國際射箭邀請賽歷史悠久，是全美射箭運動的年度大型賽事，來自世界各國的頂尖選手都將齊聚同場競技。學校的孩子們相當爭氣，射箭隊以優異成績獲推薦，將於7月份前往美國愛荷華州參賽，所需出國旅費約新台幣234萬元。

此次有8名選手將代表台灣出賽，在學校透過各種管道尋求經費後，募集進度已達6成，剩餘短缺經費必須在5月底前募集到位，才有機會成行。

花蓮市長魏嘉彥表示，中華國小射箭隊素來稱霸全國各項指標性賽事，難得有機會站上世界舞台，日前得知正在籌措出國旅費，市公所將補助參賽服裝外，也會努力協調與爭取外界資源，希望號召在地企業與有心人士一起幫孩子們圓夢。

美國

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