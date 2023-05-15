少子化搶招生！ 苗栗仁德護專與台北護大簽署合作

少子化造成大專院校招生年年嚴峻，苗栗縣仁德醫護管理專科學校與國立台北護理健康大學簽署教育夥伴關係備忘錄，合作包括師生進修、講座活動、跨校合作計畫等，在雙校資源共享與互惠的加持下，盼為即將到來的招生，提升更多的優勢。

隨著生技與智慧醫療的發展，仁德醫護管理專科學校近年陸續成立生技製藥經營管理科、人工智慧暨醫療應用科，以創新回應產業的需求，在醫療育才上不遺餘力；但受到少子化影響，推辦畢業生就業媒合外，招生壓力也伴隨而來，如何獲得學子青睞，更是校方要面對的新課題。

校長黃柏翔指出，台北護理健康大學是台灣唯一以護理健康照護的專業大學，教學、研究、產學三方並進，在作育英才上可作為仁德師生的借鏡。配合教育部推動技職教育夥伴關係，在上周四，兩校簽署合作備忘錄，透過「五專+產業+科大」的教育夥伴關係，護理科、生技製藥經營管理科畢業生在策略聯盟醫院、連鎖藥局就業，就業就學一氣呵成，學生職涯更顯彈性。