「2023青春設計節X青春影展」頒獎 全台設計科系蹦創意
「2023青春設計節」今天在高雄駁二藝術特區大義區LIVE WAREHOUSE，舉行頒獎典禮，共頒發音樂設計類、視覺傳達類、立體造型暨產品設計類、建築與空間設計類、數位多媒體與遊戲設計類、策展實踐與展示設計類共6個類別最佳設計大獎，及青春影展影視類與動畫類首獎。
高雄市文化局表示，青春設計節邁入第14年，今年共136組創意設計競賽及32組青春影展入圍作品，經專業評審團檢驗，選出優勝作品。市長陳其邁與贊助企業馬玉山，共同頒發視覺傳達設計類最佳設計獎。
「2023青春設計節X青春影展」得獎名單如下：
>>視覺傳達設計類
馬玉山最佳設計獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/當下集合
評審團獎/崑山科技大學視覺傳達設計系/臺味俱全
評審團獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/不一定
優選獎/正修科技大學視覺傳達設計系/誤植生存法則
優選獎/嶺東科技大學視覺傳達設計系/輝金姑
>>立體造型暨產品設計類
屋物最佳設計獎/南臺科技大學創新產品設計系/無國界牙醫模組化行動診療系統
工業設計組
評審團獎/南臺科技大學創新產品設計系/肌力家+
優選獎/國立雲林科技大學工業設計系/儲水材海岸造林移植基座
優選獎/南臺科技大學創新產品設計系/垂足輔助設計
優選獎/朝陽科技大學工業設計系/ Yizo-工具手推車
工藝設計組
評審團獎/樹德科技大學生活產品設計系/錫木．惜木
評審團獎/東方設計大學美術工藝系/鐵漢自然
優選獎/國立臺中教育大學文化創意產業設計與營運學系/淤洄－淤泥再生顏料
優選獎/國立屏東科技大學木材科學與設計系/漆淘 - 天然兒童玩具
時尚設計組
評審團獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/墜入
優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/示・見
優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/融化三態
優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/十日前，八日後
優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/形於墨
>>數位多媒體與遊戲設計類
城市商旅最佳設計獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/卡托斯之眾
互動多媒體組
評審團獎/國立陽明交通大學傳播與科技學系/ I, my, me 我：辨識中
評審團獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/新星遠征隊
優選獎/南臺科技大學創新產品設計系/肌力家+
優選獎/南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/尋憶
遊戲設計組
評審團獎/南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/永牲
優選獎/國立臺中教育大學數位內容科技學系/悸異
優選獎/南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/太空狗狗GO !
優選獎/南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/魔法萬事屋
優選獎/南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/西斯汀文明復興工程
優選獎/南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/命獄
創意數位影音組
評審團獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/囍事
優選獎/台南應用科技大學多媒體動畫系/山靈
優選獎/台南應用科技大學多媒體動畫系/是誰殺了獨角獸
優選獎/台南應用科技大學多媒體動畫系/ UPADANA
優選獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/ Interface
優選獎/崑山科技大學視覺傳達設計系/紅線
>>建築與空間設計類
良悅建築最佳設計獎/正修科技大學建築與室內設計系/刻劃在日落下的桃花源
評審團獎/崑山科技大學空間設計系/鯤島十二°_封存於座標上的記憶
優選獎/崑山科技大學空間設計系/ children village
優選獎/崑山科技大學空間設計系/南庄簽到簿｜桃花水與烏蛇嘴
優選獎/逢甲大學建築專業學院室內設計進修學士班/鏡界 - 後工業遺址蛻變如是說
優選獎/樹德科技大學室內設計系/日常 供構制所
優選獎/正修科技大學建築與室內設計系/迷離失所-藝廊敘事空間設計
>>音樂設計類
樂誠創意最佳設計獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/布忍了！
評審團獎/台南應用科技大學視覺傳達設計系/騎樓樂章
評審團獎/南臺科技大學流行音樂產業系/數學家
優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/覓
優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/十日前，八日後
>>策展實踐與展示設計類
御筆設計最佳設計獎/義守大學傳播與設計原住民專班
評審團獎/崑山科技大學視覺傳達設計系
評審團獎/崑山科技大學空間設計系
優選獎/樹德科技大學視覺傳達設計系
優選獎/國立臺中教育大學文化創意產業設計與營運學系
>>影展
影視類首獎/國立臺北藝術大學電影創作學系/水星逆行
影視類評審團獎/國立臺灣藝術大學電影學系/四坪半戀人
影視類評審團特別提及/國立臺北藝術大學電影創作學系/悄悄告訴她
影視類優選獎/世新大學廣播電視電影學系/少年與凶兆女 VS 奪命鴛鴦
影視類優選獎/世新大學廣播電視電影學系/光榮之路
影視類優選獎/國立臺灣藝術大學電影學系/白日夢
動畫類首獎/國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系/這間賓館有螞蟻
動畫類評審團獎/實踐大學媒體傳達設計學系/ byebye.
動畫類評審團特別提及/國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所/游墓
動畫類優選獎/實踐大學媒體傳達設計學系/路上
動畫類優選獎/國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系/違禁品
動畫類優選獎/致理科技大學多媒體設計系/菸
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