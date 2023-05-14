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堆滿外送電話亭消失？ 北一女：中華電信評估後拆除 非學校要求

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北即時報導
北一女校門口電話亭日前堆滿外送引發熱議，今天有路人發現電話亭已經被拆除。學生示意圖。本報資料照片
北一女校門口電話亭日前堆滿外送引發熱議，今天有路人發現電話亭已經被拆除。學生示意圖。本報資料照片

北一女日前因為校內中午外送餐點堆滿校門口電話亭引發熱議，不過今天卻有民眾發現，校門口電話亭消失了。對此，校方今受訪時說，是中華電信評估後拆除，並非學校要求，目前校內也增加餐車、放寬取餐人數限制，目前成效良好。

北一女中校長室秘書吳銘祥說，日前中華電信有來詢問，學校電話亭使用狀況，校方也請中華電信自行評估是否需要拆除。但吳銘祥說，現在學生幾乎都有手機，基本上有事都會用手機來聯絡，若學生真的有緊急事情需要聯繫，校內警衛室電話都可以借用協助。

吳銘祥表示，為了解決外送問題，校方特別增加餐車，並開放增加取餐人數的限制，讓學生取餐能夠更便利快速；此外，上月宣導「美食不落地」政策後，後續電話亭也沒有再出現堆放餐點的情形。

外送 北一女 美食

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