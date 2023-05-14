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斜槓教師賴秋江 把教學經驗變有趣桌遊送進偏鄉

中央社／ 高雄14日電

高雄市新上國小教師賴秋江投入文字教學20多年，出版過10本相關書籍、桌遊；多年來她也把千本書、桌遊送進高雄及屏東偏鄉學校，希望透過文字遊戲讓學生走進有趣文字世界。

賴秋江多年來持續將自己設計的桌遊書籍送進偏鄉學校，新上國小表示，不少家長知道後也都跟著她每年一起行動，把最新資源送到需要的角落。

賴秋江說，後來因為有許多特教老師使用她設計的桌遊「動文字」，帶動特教學生學習，又在熱心家長協助下，再將書送進了高雄市與屏東縣的每一個特教班內，讓孩子們從桌遊遊戲中學習得更好。

新上國小今天發布新聞稿表示，賴秋江大學時讀的是中國醫學大學公共衛生學系，研究所為中山大學傳播管理研究所，她常謙稱自己是「半路出家」進入教育圈。

賴秋江已擔任國小教師24年，從任教至今都在新上國小。她也擔任高雄市語文領域輔導團成員，在各種研習中擔任講師，更是各家教科書編輯團隊請益諮詢及合作的對象，講座主題橫跨班級經營、創意教學、閱讀寫作、桌遊設計、食農教育與親職教育等。

賴秋江也將不同領域學經歷融入教學，無論是將醫學院「跑台考」的評量方式帶入國小課堂，或是透過跨科桌遊、趣味作業融合各科學習，讓孩子的學習跳脫制式框架。

新上國小指出，賴秋江與夥伴攜手的創意教學也獲得不少獎項肯定，包括親子天下、遠見天下的「百大創新教師」，也是親子天下「翻轉教育」網站專欄作者，持續分享實用課堂教案與教學心得。

近年來賴秋江跨足桌遊，出版了語文桌遊自造課，設計出銷售破3萬盒的「動文字」，最近又推出了「動成語牌卡遊戲」。賴秋江說，這些都是將課堂知識變身成各種卡牌，讓孩子在桌遊遊戲中學習。

賴秋江說，成語是語文界中的大明星之一，許多家長讓孩子從小接觸成語，但數量龐大，如果能梳理成各式主題成語，就能在龐大雜亂成語世界中有規律、有意義地學習，這也是她寫書、設計「動成語」桌遊的目的。

她說，這一次的「動成語」更是做了跨域設計，結合了國語、數學，也結合了自然、國語，一盒動成語將近300張牌卡，可以學160個成語，還能學身體器官、數學等，光是玩法就超過20種；希望讓更多老師與孩子體驗桌遊學習樂趣，讓學習成語也能變得有趣與簡單。

桌遊 偏鄉學校

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