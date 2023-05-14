雄中科學班甄選搶破頭 今年一半名額落在這2所超強國中

雄中科學班是明星班級，每年度招收30人，對象主要具備「獨立研究能力」及「自主學習、獨立思考能力」兩項特質，各國中頂尖學生參加甄選搶破頭。統計全高雄80幾所公私立國中裡，五福國中與陽明國中是雄中科學班的搖籃，112學年度各考上9名與6名，幾乎占了一半名額。

雄中校長莊福泰表示，科學班的男女生比例有所增減，近四年女生錄取人數從109至112學年分別為6名、2名、5名、3名。五福和陽明國中是這四年錄雄中科學班較多的學校，近四年五福國中錄取人數從4人、5人、7人、9人，有上升趨勢，陽明國中近四年分別為6人、4人、2人和6人。

莊福泰指出，科學班錄取學生來源分布還算廣泛，109年錄取25人分布在12所國中，110年錄取30人分布在15所國中，111年錄取30人分布在16所國中，112年錄取32人，分布在16所國中，而且每年國中的學校也都有變動。

五福國中校長何茂通表示，學校成立有數理資優班與創意數理研究社，透過加深加廣的課程，培養學生科學素養、探究與創造的能力，更藉由數理競賽相關培訓課程，讓學生提早適應與準備，團訓過程雖然辛苦，但是大家一起邁向共同的目標努力。

今年五福國中錄取雄中科學班的9名學生，分別是楊承樺、吳苡銜、張宇瀚、洪健洲、曾軍郝、韓世奇、鐘專洧、王庭甄、李芯瑜。曾軍郝熱愛數學和看科學影片，也喜歡打籃球，在準備科學班過程中仍維持每天規律作息，晚上10點睡覺，早上6點20分起床。

學生鍾專洧喜歡透過科學書籍及科學月刊等雜誌汲取課本以外的知識，進資優班後積極參與自然競賽，認真學習數理課程，也會在課餘跑步、打羽球維持運動興趣。楊承樺表示，從小就喜歡看書，解數學題是樂趣，透過參加過數學及自然競賽加累積經驗，得獎的成就感是不斷學習的動力。

高雄市教育局表示，除了菁英科學班，近年與國公營事業、私人廠商合作開辦的「特色課程高中職」，因提早就業卡位，也大受歡迎。像林園高中、小港高中與中油公司合作化工課程；小港高中與台電公司合作機電課程；六龜高中與台水公司合作機電課程；仁武高中與仁大工業區13家廠商合作化工課程；雄工與西門子公司合作機電整合課程；中正高工與西門子公司合作數值控制課程；林園高中與財團法人金融法制暨犯罪防制中心合作財務金融課程。

另外像左營高中、楠梓高中、新莊高中、海青工商、三民家商、中山大附中、中山高中，與在地大學合作半導體、數位課程；海清工商則導入亞馬遜公司雲端運算課程。目前中正高工、高雄女中與大學端，正討論規畫合作辦理電動車特色課程。