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花蓮併校諮詢 縣府：有共識才推動

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
受少子化影響，花蓮偏鄉有多所小型學校，教育處評估整併，示意圖非當事學校。本報資料照片
受少子化影響，花蓮偏鄉有多所小型學校，教育處評估整併，示意圖非當事學校。本報資料照片

少子化愈來愈嚴重，花蓮縣政府相隔近10年後，今年重新召開併校諮詢會議，針對25所學生人數在30人以下的國中、國小，進行整合發展評估。教育處表示，整併校茲事體大，這個月底前回報，再做後續評估，若沒有共識不會貿然推動。

花蓮縣有101所國小、24所國中共125所國中小，這個學年全校50人以下有52所，包括國小48所、國中4所，低於30人的有25所，達5分之1，甚至有2所國小學生不足10人。

花蓮縣訂有小型學校合併或停辦實施辦法，明定縣內國中、小學生人數在50人以下的小型學校要辦理合併或停辦評估，原住民重點學校則依原住民族教育法相關規定辦理，該法第10條規定「國民教育階段之原住民重點學校，於徵得設籍於該學區成年原住民2分之1以上書面同意，始得合併或停辦」。

因為整併校難達共識，推動不易，自從2013、2014年陸續裁併學生人數僅剩約20人上下的鳳信、大富兩所國小後，花蓮已有近10年未再推動。

教育處代理處長翁書敏說，先請25所30人以下的學校寫小型學校整合發展計畫，與社區討論，這個月底前回報，此事茲事體大，要經過很多討論，達到共識才會推動，待收到學校回報後，若有共識才可能再做進一步討論，若是沒有想法或者有很大反彈，絕不會貿然推動。

花蓮 原住民 小學生

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