新竹縣推動客語扎根 開辦親子共學要讓母語重返家庭

新竹縣政府推動客語深根計畫，為落實客語向下扎根至家庭的目標，新竹縣家庭教育中心今年將親職教育特色課程結合本土客家文化，規畫親子共學客語，招收3歲以上、9歲以下孩童親子家庭，課程以客語歌謠、繪本說故事引導親子共學，還辦各項客家傳統文化課程，希望讓客語重新融入家庭生活。

新竹縣家庭教育中心說明，活動分成芎林場和新埔場2個梯次，芎林場在芎林鄉圖書館上課，共有5堂課程，自6月4日至7月2日間的每周日開課；新埔場則在新埔鎮圖書館上課，自7月16日至8月6日間每周日開課。2梯次均將於5月15日起網路報名，活動全程免費。

新竹縣家庭教育中心表示，課程主要以客語進行，因結合有趣且故事豐富的客語繪本，因此更能吸引孩子從中學習，且課程當中還會搭配與繪本故事相關的染紅蛋、做粢粑、手偶等各項客家傳統文化的DIY課程，讓上課內容更活潑有趣，親子來上課不僅能學習客語，也能於活動中了解客家文化內涵。

竹縣府指出，課程由新竹縣家庭教育中心與幫你玩藝術工作室合作辦理，近年來該工作室團隊致力於推動客家文化，已跑遍全台推廣，期待藉由親子共學客語活動，讓大小朋友都能更了解屬於這塊土地的故事，進而產生認同與連結。

再者也能透過學習客語及客家傳統文化，重新檢視日常生活中客家文化的歷史軌跡，讓客語自然而然地融入家庭活動中，期待讓說客語成為生活習慣，也能藉此提升父母與子女間之情感。

新竹縣家庭教育中心指出，每梯次最後一堂課程將以闖關遊戲的方式進行，將前次課程的內容融入遊戲中靈活運用，讓參與親子家庭一邊玩一邊學，一起享受親子共學的樂趣，輕鬆學客語及體驗客家文化。

竹縣府表示，新竹縣客家人口比例居全台之冠，縣府團隊也把推動客語和客家文化保存列為執政重點，將親子共學客語納入親職教育特色計畫中，讓新一代的子女在這多元的語言環境裡，從認識自身本土語言、文化，進而了解以前生活的軌跡，也能藉由語言來拉近親子之間以及祖父母之間情感的距離。