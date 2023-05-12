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魔獸霍華德現身宜蘭原鄉小學 「來和孩子們好好聊天」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
「魔獸」霍華德今天到宜蘭東澳國小參加活動。記者陳敬丰／攝影
「魔獸」霍華德今天到宜蘭東澳國小參加活動。記者陳敬丰／攝影

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天上午驚喜現身宜蘭南澳鄉東澳國小，原住民孩子見到本人，驚呼「好大隻！」霍華德球季結束後，頻繁現身各地，難得來到原鄉，體驗泰雅族文化，並與學生熱情互動。他說自己很早就想拜訪原住民，球季中沒有時間，今天終於可以好好和孩子們聊天。

霍華德本次行程是朋友安排，並未請公關公司，也沒有擴大宣傳，但今早上午9時許，一些追星的球迷就開始聚集在東澳國小，鄉民們也好奇這位NBA巨星的廬山真面目。上午10時許，霍華德踏上南澳的土地，一下車就熱情打招呼，和民眾碰拳問好，在校長鄔誠民帶領下走進校園。

霍華德第一站先到體育館，欣賞東澳國小學生表演泰雅族傳統樂曲，不時拍手打節拍，演出結束時激動站起大喊「Bravo（太棒了）！」他對原住民文化展現濃濃興趣，主動詢問能否體驗六階竹管琴，過了把原民音樂家的乾癮，再披上象徵「重要之人」意義的披肩。

霍華德讓學生們圍成一圈，坐在學生面前。他說，「你們的熱情、笑容，讓我的這一天棒極了」，他的孩提時代有2個夢想，1個是打進NBA，另1個就是來台灣生活，如今全都實現了，因此勉勵大家要堅持自己的夢想與信念，同時享受生活。

學生問霍華德「打籃球會不會累」，霍華德承認有時的確很累，他已經打30多年了；學生問「喜歡東澳國小嗎」，霍華德笑回當然，他愛死這裏了，剛剛在校園信步，經過花園、看到水中游魚，感受到心中平靜和風景的美麗。霍華德接著帶學生讀繪本唱歌，並玩起了猜數字等遊戲。

中華民國國民小學體育總會理事長陳煥修表示，日前魔獸私人團隊連絡小學體總，希望拜訪一間偏鄉小學，和孩子互動，他覺得東澳國小相當適合，嘗試聯繫校長；鄔誠民說，剛接到電話以為是在開玩笑，追問後才知道是認真的，孩子難得有機會和國際巨星互動，馬上著手安排。

霍華德後續還將和學生打籃球，共進午餐體驗泰雅美食，並且拜訪當地部落，預計下午2時半許行程結束。

老師為霍華德披上有重要意義的泰雅披肩。記者陳敬丰／攝影
老師為霍華德披上有重要意義的泰雅披肩。記者陳敬丰／攝影
霍華德帶東澳國小學生讀繪本、唱歌。記者陳敬丰／攝影
霍華德帶東澳國小學生讀繪本、唱歌。記者陳敬丰／攝影
霍華德體驗原住民樂器六階竹管琴。記者陳敬丰／攝影
霍華德體驗原住民樂器六階竹管琴。記者陳敬丰／攝影
霍華德勉勵學生，堅持夢想與信念，並享受生活。記者陳敬丰／攝影
霍華德勉勵學生，堅持夢想與信念，並享受生活。記者陳敬丰／攝影
霍華德現身東澳國小，與學生熱情擊掌。記者陳敬丰／攝影
霍華德現身東澳國小，與學生熱情擊掌。記者陳敬丰／攝影
東澳國小學生表演木琴、合唱等泰雅族音樂。記者陳敬丰／攝影
東澳國小學生表演木琴、合唱等泰雅族音樂。記者陳敬丰／攝影

小學生 原住民 泰雅族

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