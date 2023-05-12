快訊

T1聯盟／擊敗艾夫伯、艾德 霍華德獲年度最佳外援

金曲獎主持人今年交棒韋禮安！他傻眼：金曲獎瘋了嗎

85歲李家同自曝罹癌！PSA指數超標一定是攝護腺癌？醫教2招預防

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃籗會擺攤cosplay媽祖 用藝術轉譯岡山典故

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
碩士生游恩恩cosplay媽祖時，遇到了好多人、好多狀況，她說：「有的人現場給我拜起來、有的和我傾訴家人住院！」圖／讀者提供
碩士生游恩恩cosplay媽祖時，遇到了好多人、好多狀況，她說：「有的人現場給我拜起來、有的和我傾訴家人住院！」圖／讀者提供

有200多年歷史的岡山籃籗會，是台灣唯一僅存的籃籗會，近年呈現夜市化失去在地特色，為了讓找回岡山籃籗文化特色，岡山眷村文化協會與高雄師範大學跨領域藝術研究所合作，首次進駐設攤「藝間客棧」，透過cosplay（角色扮演）媽祖、重演搭加里揚之戰，用藝術轉譯岡山典故與民眾交心。

「藝間客棧」攤位在籃籗會的中段、阿公店溪上的河華橋，岡山在清朝時期，是台南府城與鳳山縣城往來的交通中繼樞紐，有位老翁在此開設客棧，提供南來北往商旅休憩飲食，相傳岡山的舊名「阿公店」因此典故而來。

高師大跨領域藝術研究所長蔡佩桂，帶領吳瑪悧、高俊宏教授與楊育傑、游恩恩、李建穎、譚敬、謝宜騫、陳筱湄、許家峰等7位研究生，以籃籗會為展演與行動空間，透過cosplay媽祖、重演搭加里揚之戰、阿公店溪治水與製作竹筒飯、紅龜粿等行動藝術展演，用藝術轉譯岡山典故與民眾交心。

cosplay媽祖的游恩恩說，每年第一次籃籗會都選在媽祖生日，展現地方虔敬的信仰，她cosplay媽祖時，遇到了好多人、好多狀況，「有的人現場給我拜起來、有的和我傾訴家人住院！」

高俊宏教授表示，早期籃籗會舉行於壽天宮前面，舉行日期也與廟宇有關，日治時期戰爭因素廟宇被拆除，活動復辦後，即便日期依循廟宇神明，地緣的關係則與廟宇不相干，籃籗會作為文化連結很大一部分與媽祖有關係，所以cosplay媽祖，除了吸睛以及場景復原之外，還期望能讓民眾了解籃籗會不只是大型夜市，文化意涵更勝於形式。

高師大跨領域藝術研究所師生透過cosplay媽祖等行動藝術展演，讓民眾了解籃籗會不只是大型夜市，文化意涵更勝於形式。圖／讀者提供
高師大跨領域藝術研究所師生透過cosplay媽祖等行動藝術展演，讓民眾了解籃籗會不只是大型夜市，文化意涵更勝於形式。圖／讀者提供

岡山 媽祖 夜市

延伸閱讀

整理包／今媽祖生日！拜對供品好運狂來 「4生肖」財運超旺

影／今早板橋慈惠宮與郭台銘同台 侯友宜曝原因

慈祐宮媽祖聖誕三獻禮 賴清德、蔣萬安互動熱絡

郭台銘、侯友宜慈惠宮首同框！2人微笑握手合體稱「被媽祖保佑」

相關新聞

金門國中老師「蘿莉控」強迫學生拍性感照 遭停職調查

離譜狼師！金門某國中傳出一起離譜的性騷擾案，陳姓教師疑似是「蘿莉控」強迫女學生在學校的視聽教室內拍不雅照，陳姓教師提供性...

銀河系近在眼前、虛擬解剖青蛙 5G和VR解決老師30年教學難題

過去生物課堂上學習的消化系統、地球科學中的天文知識、歷史課本裡的古文明，對許多學生來說都僅是停留在教科書上的文字敘述，概...

敦化國小赴日照中心演出 校長：透過表演拉近與長者距離

為推廣青銀關懷活動，台北市敦化國小學生今天前往松山日照中心演出，除了有管弦樂社團表演、還有閩南語行動劇、說書人故事，校長...

獨／台南城光中學將改辦長照機構 有望創私中成功首例

繼嘉義縣稻江科技暨管理學院申請改辦為稻江長照財團法人，有望成為大學改辦首例。位在台南市仁德區、有52年歷史的台南市私立城...

魔獸霍華德現身宜蘭原鄉小學 「來和孩子們好好聊天」

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天上午驚喜現身宜蘭南澳鄉東澳國小，原住民孩子見到本人，驚呼「好大隻！」霍華...

彰化百年老校母親節歌唱大賽 前三名簽約成偶像

彰化縣好修國小一年一度母親節歌唱比賽暨好修之星選拔，今天在學生活動中心熱鬧開唱，施羽思等4名學童組隊演唱「少年」勇奪第一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦