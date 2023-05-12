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籃籗會擺攤cosplay媽祖 用藝術轉譯岡山典故
有200多年歷史的岡山籃籗會，是台灣唯一僅存的籃籗會，近年呈現夜市化失去在地特色，為了讓找回岡山籃籗文化特色，岡山眷村文化協會與高雄師範大學跨領域藝術研究所合作，首次進駐設攤「藝間客棧」，透過cosplay（角色扮演）媽祖、重演搭加里揚之戰，用藝術轉譯岡山典故與民眾交心。
「藝間客棧」攤位在籃籗會的中段、阿公店溪上的河華橋，岡山在清朝時期，是台南府城與鳳山縣城往來的交通中繼樞紐，有位老翁在此開設客棧，提供南來北往商旅休憩飲食，相傳岡山的舊名「阿公店」因此典故而來。
高師大跨領域藝術研究所長蔡佩桂，帶領吳瑪悧、高俊宏教授與楊育傑、游恩恩、李建穎、譚敬、謝宜騫、陳筱湄、許家峰等7位研究生，以籃籗會為展演與行動空間，透過cosplay媽祖、重演搭加里揚之戰、阿公店溪治水與製作竹筒飯、紅龜粿等行動藝術展演，用藝術轉譯岡山典故與民眾交心。
cosplay媽祖的游恩恩說，每年第一次籃籗會都選在媽祖生日，展現地方虔敬的信仰，她cosplay媽祖時，遇到了好多人、好多狀況，「有的人現場給我拜起來、有的和我傾訴家人住院！」
高俊宏教授表示，早期籃籗會舉行於壽天宮前面，舉行日期也與廟宇有關，日治時期戰爭因素廟宇被拆除，活動復辦後，即便日期依循廟宇神明，地緣的關係則與廟宇不相干，籃籗會作為文化連結很大一部分與媽祖有關係，所以cosplay媽祖，除了吸睛以及場景復原之外，還期望能讓民眾了解籃籗會不只是大型夜市，文化意涵更勝於形式。
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