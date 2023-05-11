銀河系近在眼前、虛擬解剖青蛙 5G和VR解決老師30年教學難題　

過去生物課堂上學習的消化系統、地球科學中的天文知識、歷史課本裡的古文明，對許多學生來說都僅是停留在教科書上的文字敘述，概念抽象；但隨5G通訊科技、VR設備逐漸普及，身歷其境感受古代文明、銀河系奧秘，對現在的學生而言已非遙不可及。

教育部從2021年開始推動5G新科技學習示範學校輔導計畫，與大學相關科系教授合作，實地入校協助國中小將5G、VR設備應用在課堂上。2021至2022年第一期計畫共有69所學校、323位教師、超過1萬名學生參與，今年邁入第二期，預計將推廣範圍擴大至高中職，並將以縣市為單位，成立XR數位共學中心。

計畫主持人、國立屏東大學教授吳聲毅表示，近年很夯的5G、AI、VR、元宇宙等新科技，應用在學習場域裡都可以是學生很好的學習夥伴。隨科技演進，VR設備愈來愈輕巧，5G更有效提升使用順暢度。過去大家想像的VR設備操作複雜，但計畫使用的器材是「一體機」，如HTC 的Vive flow，不需連接過多線路、戴上即可使用，申請的班級可每兩位學生合用一台。

教材方面，參與計畫的中小學除了透過專門的編輯器自行編撰教材，可直接使用教育部教育大市集中的VR/AR教材，也可向教科書商購買，或向國研院等單位申請學研計畫。吳聲毅表示，許多親師生一開始聽到VR都覺得難度高、難操作，團隊會透過教材協助、擬定訓練計畫、推動體驗等方式，設法降低親師生的心理門檻，「實際接觸後，大家都發現其實沒那麼難。」

最令吳聲毅感動的，是在推動過程中，家長、教師逐漸翻轉對VR的印象。吳聲毅說，他曾到高雄某校觀課，該堂課邀請家長一起參與，有家長課前語帶懷疑地問他：「VR不是只能用來玩遊戲嗎？能拿來上課嗎？」結果課堂結束後，該家長興奮地跑來問他頭盔哪裡可以買，想買一台讓小孩回家也能用。

也曾有北部年近退休的生物教師在嘗試VR教學後，跟吳聲毅說：「VR解決我教生物30年來做不到的事情。」以消化系統為例，過去只能透過影片讓學生想像消化系統的運作和樣貌，但VR可以讓學生直接「進」到消化系統中，真正理解人體；也能解剖虛擬青蛙，不用殺生就可以認識生物構造。

第一期計畫實施下來，有超過九成教師都認為透過VR、5G，能達到更好的學習成效、幫助教師引發學生的學習動機；88％學生表示喜歡且願意透過VR模式學習，認為學習變得更有趣。新北市瑞芳國小將VR運用在帶領學生認識天文，瑞芳國小楊姓學生課後回饋時說，VR課程讓她看到了月球、地球、流星，「就像真的到那些地方一樣，希望下次可以看到更多平常看不到的景物。」

第二期計畫共同主持人、政大傳播學院教授林日璇表示，研究顯示，當抽象概念變成2D圖像、3D空間時，學習效果會更好。例如以傳單說明飲食重要性，效果遠不如打造虛擬環境，讓民眾親身體驗飲食不當會造成的健康風險；且VR課程有固定教材、操作流程，有機會讓教學方式模組化，降低教師備課負擔，也具文化保存價值。