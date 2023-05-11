避免外送餐點翻倒高職生研發「不讓你倒」平衡装置

外送服務業夯，最讓外送員傷腦筋的是時有餐點傾倒情形，導致與消費者爭議。高雄市中正高工汽車科學生歷經半年研究與改良，研發「不讓你倒-外送箱平衡装置」，希望能幫助辛苦的外送員，減少外送時餐點翻倒的機率發生。

這項創意獲得全國高級中等學校專業群科112年專題實作及創意競賽「動力機械群」第三名。教師許慶雄、吳柏震指導汽車科學生林玟宏、蘇哲緯，學生發現外叫餐點時，外送員騎機車時可能因穩定度不夠，時有餐點傾倒情形發生，導致如便當內菜色溢亂，或飲料「縮水」等，其中又以湯品與飲料最多。

學生為了幫助辛苦的外送員減少外送時餐點傾倒的情形，除了從外送箱找問題，也訪談不少外送員。其中有店家不會主動附贈飲料底座，也有外送員自行加上束帶或隔板，但仍有餐點翻倒，也發現外送機車在加速過彎時，或因傾斜或因煞車的慣性所造成。

中正高工汽車科學生依據問題，模擬自行製作外送箱，由内、外桶組成，再以Arduino電路控制，當機車轉彎或煞車時，系統即會自行經由馬達轉動，使外送箱內的物品保持水平，減少傾倒的機率發生。保護外送人員與維護顧客權益，減少雙方爭議，並經過不斷測試後成效極佳。

學生們說，外送員非常辛苦，大多都會趕時間外送，卻還要擔心物品能安然無恙送到消費者手中，所以希望研發的外送箱平衡装置，能幫助更多的外送員。

中正高工在今年全國高級中等學校專業群科112年專題實作及創意競賽，獲得2件第一名，1件第二名，2件第三名，2件佳作。冷凍空調科老師邱禹文指導學生顏士程、曾元傳、朱紘毅、曾雋恩、李亞勳，設計「變頻恆溫熱泵系統」榮獲電機與電子群第一名。

獲「化工群」第二名作品是「探討正電高分子溶液抑菌於口罩效果」，製作學生何昀倢、劉佳姵、陸心榕，指導老師徐世函、柯人彰。獲「土木與建築群」第三名的「空鼓敲擊器」，製作學生邱䕒儀、蔡沅伯、王宜蓁，指導教師王龍盛、朱芸霈、劉姮君，目前正向經濟部中央標準局申請專利。