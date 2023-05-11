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私中首例 城光中學有望改辦長照

聯合報／ 記者趙宥寧吳淑玲鄭惠仁／連線報導
台南市城光中學不敵少子化，已於2017年吹熄燈號，該校去年六月申請變更為社會福利財團法人，將改辦長期照顧機構，有望成為國內第一所私中成功改辦社福事業的案例。本報資料照片
台南市城光中學不敵少子化，已於2017年吹熄燈號，該校去年六月申請變更為社會福利財團法人，將改辦長期照顧機構，有望成為國內第一所私中成功改辦社福事業的案例。本報資料照片

有五十二年歷史、三年前停辦的台南市私立城光中學，日前獲台南市政府私校諮詢會通過申請變更改為社會福利事業，將改辦長期照顧服務，可能成為國內第一所私中成功改辦社福事業的案例。

城光中學依法轉型期限自今年四月十九日。該校將由財團法人台南市私立城光國民中學，改辦為財團法人台南市新城光社會福利慈善事業基金會。初期將先辦理小規模多機能日照中心（含失智日間照顧）、居家服務等服務。

台南市教育局證實，該校在去年六月申請變更為社會福利財團法人，今年四月十日召開私校諮詢會，考量該籌備案具公益性質，經私校諮詢會採附條件同意轉型，董事會後續應於教育局許可後六個月內完成法人設立及變更登記。社會局說，該校送件資料仍有不足，將請其盡速補齊，若未於期限內完成所定條件，將依私校法規定解散清算。

全國私校工會發言人尤榮輝說，此案值得其他私校參考，教育部也應思考，不是將私校校產充公才符合公益性及公共性；靜宜大學監察人陳振貴說，老年化趨勢下，若改辦內容符合社會需求，且經專家指導，成功率將大增。

台南 教育局

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