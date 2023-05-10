北一女試辦外送暫放架 班聯會：3情況立即終止

台北市第一女子高中門口的電話亭常堆滿外送食物引發關注，學生4月底與校方溝通後達成協議，開始試辦在校門口擺放外送暫放架，並訂下但書，若發生3種情況將立即終止計畫。

有網友4月在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，顯示北一女中校門旁的電話亭地上擺滿了袋裝食物、飲料，貼文說明，這些不是垃圾，而是學生中午時訂購的外送，引發熱議。

為此，北一女的學生自治組織班級聯合會在4月底向校方提出外送暫放架計畫，雙方討論後決議從5月2日起試辦，每天上午11時30分起至中午12時30分在校門口擺設架子，提供無法及時領取的學生暫放外送食物。

班聯會訂出但書，要求訂外食的學生勿將餐點久置於暫放架上，學校及班聯會對架上餐點不負保管責任；此暫放架僅供師生於外送提早抵達、無法出校領取餐點等不得已情況使用；若領取餐點時不慎打翻或漏出，請自行處理。如果違反這3個使用注意事項，將立即終止試辦計畫。

北一女校長陳智源4月底也向學生發出一封信，表示因為訂外食需要付出更多的成本，所以學校雖然不禁止訂外食，但也不鼓勵訂外食，不過班聯會已向學校提案規劃臨時置物架，想解決晚下課同學的取餐問題。

他在信中呼籲，「方便外送員放餐或方便線上付款的同學領餐，並非本校校務優先事項，也不應該是本校校務優先事項。過去不是，現在不是，未來也不會是。我知道食物對同學很重要，但北一女中一定還有比食物更重要的事情。」

班聯會今天接受媒體電訪表示，學生向校方爭取設置外送區已多時，卻因空間及校規等問題難以推動，近期在師長及學務創新人力協助下終於成功擬定外送暫放架計畫，感謝校方積極處理此問題，也期盼外界可以放下過度關注的眼光。