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台南大成國中全國音樂比賽連九霸 市府貼紅榜祝賀

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區大成國中音樂班今年參加全國音樂比賽，團體組拿下4特優2優等，市府到校貼紅榜祝賀。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區大成國中音樂班今年參加全國音樂比賽，團體組拿下4特優2優等，市府到校貼紅榜祝賀。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區大成國中音樂班今年參加全國音樂比賽，團體組拿下4特優2優等，南區區長蕭琇華今天帶著市長黃偉哲的祝福，到學校貼紅榜祝賀，音樂班代表的學生也臨時起意演奏合奏曲，感謝市長對學生的鼓勵。

大成國中音樂班精湛的音樂素養，今年榮獲管弦樂合奏特優、弦樂合奏特優、鋼琴五重奏特優（唯一特優)、管五重奏特優（唯一特優)、鋼琴三重奏 優等（比賽中最高榮譽)、弦樂四重奏優等，贏得全國團體組最高的榮譽。管弦樂合奏與弦樂合奏更創下了學校連續9年獲得全國賽特優的紀錄，其中學生林均彥薩克斯風全國賽獨奏第1名保送南女音樂班，蘇子敬、曾定睿、黃子璿和李松澤也甄試上國立台南藝術大學音樂學系七年一貫制學士班。

校長陳惠文表示，大成國中音樂班是同時兼顧學科和術科的學習，以開啟學生無限的多元潛能，提供更多未來升學進路的選擇，如3年前畢業生大提琴首席莊詠禎，在教育會考獲得五科A++好成績，獲得媒體給予「雙首席」的美譽，今年大學學測4科59級分，希望未來就讀國立大學牙醫系。

另畢業生黃弘逸、曾楷宇和林一心，目前分別就讀成功大學土木系、清華大學特殊選才不分系和台灣大學生科系，從學生身上看到大成國中音樂班學生在多才多藝的優秀表現。

台南 科系 成功大學

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