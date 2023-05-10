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第5次才決標 99歲屏東牡丹國小動工改建
屏東縣牡丹鄉牡丹國小明年創校屆滿百年，因校舍老舊，縣府爭取經費近億元改建，卻因地處偏遠廠商承包意願，直到第5次才決標，部落昨以辦喜事心情見證動工，預定明年6月完工。
牡丹國小位於屏199縣道上，學區包括牡丹鄉牡丹、東源、旭海3個部落，屬屏東縣原鄉學校，目前學生有67人、幼兒園20人。專科教室使用逾36年，耐震能力不足，縣府補助老舊校舍整建工程經費9517萬9200元，整建幼兒園教室、普通教室、行政辦公室等。
校舍重建工程招標歷經4次流標，發包過程坎坷，終於在4月11日完成決標。
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