痛快？小二教材收錄「貧民反擊記」 家長看傻：根本詐騙教學

不少家長會在坊間買參考書，讓學童能補充課外知識。不過一名網友在臉書社團「爆廢公社」曬出國小二年級教材，故事內容以富人欺負貧民為主軸，但反擊招數卻讓網友看傻，直呼「根本就是詐騙教學」。

該教材寫道，名為阿丁的貧民某天和大財主借鍋子，財主見其窮困，故意挑了個破舊的鍋子借他。不料阿丁知曉財主的用意，先是多還一個小鍋子給財主，騙他「大鍋子會生小鍋子」，讓財主爾後心生貪念，再借阿丁一把金鍋子，盼能收到兩只金鍋子。

然而和財主預想相反，阿丁最後反而私藏了金鍋子，並以「你都相信大鍋子會生小鍋子，鍋子當然也會死掉」的論述，給了財主一記當頭棒喝，教材也利用財主懊惱的情境，解釋諺語「偷雞不著蝕把米」的含意。

貼文一出，網友們在看完教材後評價兩極。有人力挺財主，「惡財主自有惡人磨，誰讓財主要欺負人，欺負到壞人了，當然被報復，大快人心吧」、「不塊是阿丁」；不過也有網友批評，「用這種智商出這種教材，難怪一代不如一代，四維八德丟垃圾桶」、「沒錯，很多教材看了會搖頭」、「這應該不是國文老師寫的教材吧！好糟糕」、「詐騙教學，一步步引人進入圈套」。