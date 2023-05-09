影／群山環抱「人瑞級」原鄉小學 屏縣府投近億重建發包坎坷

位處屏南偏遠山區的屏東縣牡丹鄉牡丹國小，明年創校屆滿百年，因校舍老舊，縣府爭取經費斥資近億元改建，卻因地處偏遠廠商承包意願，直到第5次才決標，部落以辦喜事心情參與今天動工儀式，預定113年6月完工。

縣長周春米說，牡丹國小被環島車友譽為「最浪漫打卡景點」，新建築融入排灣族文化元素，不僅成為孩子和社區的學習基地更為觀光加分。

牡丹國小位於屏199縣道上，學區包括牡丹鄉牡丹、東源、旭海3個部落，屬屏東縣原鄉學校，學生大部分為南排灣族，極少數阿美族，目前學生有國小部67人，幼兒園20人。因專科教室使用已逾36年，耐震能力不足補強不足，縣府補助「老舊校舍整建工程」經費9517萬9200元整興建幼兒園教室2間，普通教室6間，保健室、行政辦公室、校長室及無障礙電梯、廁所共11間教室。

日治時代創校的牡丹國小因地處偏遠，校舍重建工程招標歷經4次流標，發包過程坎坷，終於在4月11日完成決標，由陳嘉晉建築師事務所規畫設計及監造，工程由富鄴營造股份有限公司承攬，工期400日曆天；老家在屏東枋寮的的建築師陳嘉晉說，在建造成本萬物齊漲 壓力下，加上地處偏遠山區，廠商承包意願低，基於縮短城鄉教育資源差距的理念承攬。

他說，1874年日本以懲蕃名義出兵攻屏東牡丹鄉排灣族人的「牡丹社事件」，數百排灣族人戰死、家園被焚毀，後代族人盼以「和平和愛」撫平這道歷史傷痕，牡丹國小所在的牡丹部落，正是事件「主角」之一，校舍設計理念就以「牡丹社事件」為背景，以兩座山方的天險造型，傳達部落當年英勇抗敵的歷史。

周春米說，新校舍融入原住民建築特色，以及在地排灣族文化元素的造型，並考量當地氣候因素，設計為健康友善、綠色環保概念及實用功能的理念，新建築符合學生需求、家長期望，社區特性及塑造學校特色的人文建築，不僅是安全、舒適、友善的學習基地，也為發展部落觀光加分。