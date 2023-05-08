南台科大餐旅系中華奧林匹克盃藝術美學競賽一舉奪7金
南台科大餐旅管理系學生參加剛落幕的的「APHCA中華奧林匹克盃藝術美學競賽」，自25國、1500多選手脫穎而出，共贏得彩繪蛋糕捲組、造型創意杯子蛋糕組、西式精緻盤飾甜點組、彩繪馬卡龍組、造型馬卡龍組與餅乾商品創意設計組七面金牌，「展現南台科大餐旅系優質實務教學成果」。
校方表示，指導老師林政陞發揮誨人不倦精神，不斷與選手溝通及討論，讓選手作品更能呈現理念與想法。備賽期間選手也積極練習，主動詢問專業意見及可再改進部分，南台選手們展現出團結精神，互相督促鼓勵。
餐旅系系主任葉佳聖表示，多年來在烘焙領域深耕發展，選手從創系到現在表現亮眼，能在系上學習到業界中所重視的實作基本功、口味設計搭配、藝術美學的技能、運用食材的創意、構圖配色技巧與產品設計包裝的各項細節。
此次比賽評分採國際賽積分制，烘焙藝術項目選手能一舉勇奪七面金牌，「小林老師」林政陞以豐富業界主廚經驗給學生專業指導訓練，是學生突破創意構想重要關鍵；系上提倡團隊合作方式來達到互助的功能，讓學生在關鍵時刻能獲得老師幫助及解決應變方式，也讓學生能突破瓶頸，磨練出面對比賽抗壓性及臨場應變能力，應付各項比賽考驗。
校長吳誠文表示，南台科大長期深耕餐飲技術培訓，提供專業餐飲實作場地，學生技職培育過程全力以赴，盡全系的資源與力量輔導參與各類專業競賽並選送學生前往澳洲取得國際餐飲證照，教學團隊更能在學生練習瓶頸時，給予適當幫助提供突破困難應變方法，是優質餐旅專業的學習場域，歡迎年輕學子到南台，一起共創未來。
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