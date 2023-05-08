南台科大餐旅系中華奧林匹克盃藝術美學競賽一舉奪7金

南台科大餐旅管理系學生參加剛落幕的的「APHCA中華奧林匹克盃藝術美學競賽」，自25國、1500多選手脫穎而出，共贏得彩繪蛋糕捲組、造型創意杯子蛋糕組、西式精緻盤飾甜點組、彩繪馬卡龍組、造型馬卡龍組與餅乾商品創意設計組七面金牌，「展現南台科大餐旅系優質實務教學成果」。

校方表示，指導老師林政陞發揮誨人不倦精神，不斷與選手溝通及討論，讓選手作品更能呈現理念與想法。備賽期間選手也積極練習，主動詢問專業意見及可再改進部分，南台選手們展現出團結精神，互相督促鼓勵。

餐旅系系主任葉佳聖表示，多年來在烘焙領域深耕發展，選手從創系到現在表現亮眼，能在系上學習到業界中所重視的實作基本功、口味設計搭配、藝術美學的技能、運用食材的創意、構圖配色技巧與產品設計包裝的各項細節。

此次比賽評分採國際賽積分制，烘焙藝術項目選手能一舉勇奪七面金牌，「小林老師」林政陞以豐富業界主廚經驗給學生專業指導訓練，是學生突破創意構想重要關鍵；系上提倡團隊合作方式來達到互助的功能，讓學生在關鍵時刻能獲得老師幫助及解決應變方式，也讓學生能突破瓶頸，磨練出面對比賽抗壓性及臨場應變能力，應付各項比賽考驗。