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「自己作業、自己出」 北市推自主學習 讓學生安排內容

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
北市教育局將推動「我的學習我決定，功課不是老師出」，可在現行課綱中安排空白課程，讓學生自己決定內容。本報資料照片
北市教育局將推動「我的學習我決定，功課不是老師出」，可在現行課綱中安排空白課程，讓學生自己決定內容。本報資料照片

北市教育局推動「自主學習」，由高國中和小學各級學校依自己特性，讓學生安排自己課程，如每天8節課，有一節課學生可自主安排，寒、暑假作業也不由教師出題目「自己作業、自己出」；未來逐步推動「我的學習我決定，功課不是老師出」。

現行學校課程內容多由課綱決定，北市教育局長湯志民表示，台北市要推動「空白課程」，讓學生自己決定內容。他舉下課10分鐘為例，有學生會去探自然、有的喜歡運動、社交等。

為呈現「多元智慧」，湯志民說，自主學習、空白課程可以先在非學校型態的實驗教育推動，由學生自己安排想學習的課程，若喜歡美術課，就能畫畫整天，或四處探索。

至於一般學校課程雖難以實踐，但可以在寒暑假推動，如讓學生提出自己寒暑假作業怎麼出的想法，如想家裡跟爸媽學做菜、陪伴長輩散步聊天或陪看病、學習新技能、加強親子互動，都會比學校給的作業還要有價值，過程中若想改變也可和師長討論，並在假期結束後展示成果。

湯志民強調，北市府推動自主學習，不一定每一所學校都要一樣做法，教育局只是給政策方向，學校也能發揮創意，不用強制所有人參與。

他認為，自主學習其實也是探索歷程，過程中要有進步，有進步才會有動力，就像打電動一樣，當有進步、成果，學習狀況就會愈來愈好。

北市 自主學習 教育局

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