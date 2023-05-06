中一中再惹議！匿名版驚見「納粹」符號 校方深夜止火

台中一中有班級園遊會海報設計主題訂為「烯環鈉」，因諧音與「死番仔」相似，引發原住民歧視爭議。未料今晚再有人於臉書「靠北中一中十點零」，以符號拼湊成「納粹」，再度引發網友撻伐。台中一中校方也在深夜發表聲明，呼籲該粉專儘速撤文，並已檢舉、報警處理，強調該版非屬官方網站。該粉專也於稍早正式撤文，並表示是管理人員因課業繁忙未能及時處理，同時對外致歉，未來也將考慮發布文章的標準。

台中一中4月29日舉辦校慶園遊會，高二學生28日以「烯環鈉」作為擺攤主題在IG上宣傳，與閩南語「死番仔」諧音雷同，遭批評是「歧視」、「侮辱」原住民族。事後傳出該校有原住民學生被同學強制拉到line群組嘲諷，退出後又被強邀加入戲弄霸凌。中一中校長林隆諺為此也出面鞠躬致歉，並成立霸凌防制小組展開調查。

不料今晚有人再於臉書「靠北中一中十點零」，以符號拼湊成「納粹」發文，再度引發網友撻伐。台中一中校方也於深夜在臉書發佈四點聲明，表示接獲檢舉，有人匿名於借台中一中之名的黑特粉專張貼關於「納粹符號」之貼文，本校認為傷及族群與歷史傷痛符號不應做為貼文主題，本校深感遺憾，呼籲小編即時撤文。

台中一中也說，該版非屬本校官方網站，發現貼文，已立刻進行檢舉，並報警處理；貼文後續已造成嚴重之負面影響，請匿名小編自重且衡量貼文內容與言論自由之比例；近期本校園遊會文宣不當事件，本校已深切檢討並向社會大眾道歉，校內亦作多方宣導與教育。我們都在學習面對錯誤、面對爭議，盼大家從中學習教訓，學會尊重與理解。

而稍早該粉專管理員也發文表示，「本版先前因為特定的發文內容引發族群對立的問題，已經進行了刪除處理。由於段考即將到來，本版的管理人員因為課業繁忙而未能及時回覆訊息和進行相關處理。在此，我們對讀者們深感抱歉，並承諾將以之前討論文章時的留言為參考，來審慎考慮未來發布文章的標準（這些標準將在本版管理人員討論後公布）。」