中央「生生有平板」 新北議員提「校校有眼醫」

中央力推「生生有平板」，但新北近五年國小學童裸視視力不良率47％，國中學童裸視視力更有高達76％的不良率，民進黨議員昨建議市府應研擬視力保健政策，建立「校校有眼醫」，提高視力檢查次數。市府指出，採購抗藍光的觸控式螢幕等方向防治。也有校長表示，「每個學校真的需要配一名眼醫嗎？」

民進黨議員李宇翔強調，校園引入數位化教育固然是趨勢，但教育局仍需兼顧學童發展時的視力健康，避免讓孩子的靈魂之窗在成長關鍵階段有所損害，為了數位損了視力，絕非家長樂見。

民進黨議員黃淑君表示，視力傷害是一輩子的影響，新北衛生局與教育局應積極研擬強化視力保健政策，建立「校校有眼醫」，應提高學童視力檢查的相關預算、視力檢查次數，都應提高，並定期追蹤列管高風險、重度近視個案。

新北一名校長表示，視力一直是長期議題，從看電視到現在用手機，學校每年都會由校護來幫學生做視力檢查，再開通知單給家長帶去特約診所檢查，「真的需要配一名眼醫嗎？」

校長表示，每間學校對於視力檢查的需求不盡相同，且檢查眼睛需要的設備更貴、且體積也不小，不可能設在學校內，若跟眼科醫師公會合作，請他們進校也只能做簡單檢查，但跟現在校護做的檢查重複，資源浪費。

教育局表示，110學年度新北國中小裸視不良就醫複檢率95.46％，遠優於全國91.68％，新北統購的觸控式螢幕，以抗藍光或有類似認證為原則，已函請各級學校縮短使用螢幕時間，每節課以20至25分鐘為原則，另建議各校觸控式螢幕建置原則，宜從高年級至低年級逐步建置。

衛生局回應，新北104年起實施「護眼方案」，107年起擴大至就讀新北市國小一至六年級學童，不限戶籍，每年一次眼科醫師免費專業視力檢查，服務已超過40萬名學童，合約眼科醫療院所145家，近6年國小裸視視力不良率已從48.43％下降至46.67％。

衛生局表示，眼科檢查項目包含裸視視力、最佳矯正視力、裂隙燈檢查，以及散瞳前、後驗光的服務，同時在偏鄉地區國小提供視力篩檢巡迴車搭配眼科醫師深入校園，提供學童視力檢查。