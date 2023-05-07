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校園會客室／魔法城堡校長 打造世界閱讀角

聯合報／ 記者趙容萱／專訪
永春國小校長林峻堅。記者趙容萱／攝影
永春國小校長林峻堅。記者趙容萱／攝影

「今天想去哪個國家的城堡看書？」台中南屯區永春國小學童不但在城堡裡上學，還可周遊列國，到德國、俄羅斯、日本、西班牙和中南美城堡「閱讀角」、七巧板圖書館看書。接任校長六年的林峻堅說，要打造成孩子喜歡上學、開心上學的魔法城堡學校。

走進永春國小，映入眼簾的就是五層樓高的城堡，尖塔、城垜、洋蔥頭造型圓頂、多種造型窗框等，彷彿進入童話世界，滿足學生當王子、公主坐擁城堡學習的美夢。

林峻堅說明，設計師以美索不達米亞城堡造型元素打造，洋蔥頭造型圓頂較俄羅斯式來得矮扁，還有藍色三角形圖騰，二座樓梯外懸在建築物外，一座為封閉式的樓梯是給女人和下人走的，另一座開放式樓梯，給貴族、男人走的，可拿來做性平、人權教育，用建築幫孩子上課。

林峻堅指出，城堡內還設計「世界角享閱」，一樓為德國角以格林童話為背景；二樓是俄羅斯的聖巴索教堂，三樓是西班牙風情，四樓是日本大阪城設計，五樓則是以中南美洲的馬雅文化、印加文化為設計，融入包括天空之城「馬丘比丘」等，放置的圖書也搭配所屬國家的特色選書，讓學生從閱讀看世界。

俄羅斯

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