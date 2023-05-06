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竹市建華國中美術班許品靚畫功了得 勇奪北區聯招榜首

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
建華國中美術班學生許品靚曾經拿下全國學生美術比賽西畫類市賽第一。圖／竹市府提供
建華國中美術班學生許品靚曾經拿下全國學生美術比賽西畫類市賽第一。圖／竹市府提供

新竹市建華國中為新竹市唯一擁有美術與音樂藝才班的國中，美術班學生許品靚日前參加北區高中美術班術科聯招，展現水墨技巧融入素描等精湛畫功，拿到加權分數956.5分勇奪北區榜首，也讓建華創下5年內3度拿到榜首紀錄。校方開心分享，今年3月競賽入學，學校已另有兩位學生保送師大附中、新竹女中，表現優異。

竹市府教育處長童鳳嬌表示，新竹市重視藝文人才培育，112學年度的北區高中美術班術科測驗共計835位報名，建華國中美術班24名學生參加測驗，在加權分數占40％素描科目中，有11名學生拿到90分以上高分，其中2人得到最高分98分，相當不容易。

許品靚拿下北區高中美術班術科聯招榜首，她說，建華國中的美術訓練很多元，老師給予扎實基本功訓練，也提供創意發揮的空間；這次素描拿到98分最高分，是因為她將水墨技巧融合進素描創作中，和諧的濃淡墨色、流動的視覺動線，讓畫面充滿細膩度，展現獨到韻味。

教育處特別肯定許品靚同學在建華國中就讀美術班三年來，持續學習書法、水墨、素描、水彩、設計、雕塑等，時常得到美展市賽第一、二名、國語文競賽的書法類也常由她代表學校出賽。

建華國中術科導師林淑鈴說，除了榜首許品靚外，還有陳可璇、楊欣艾、呂學宥、李蕙希、劉柏麟等5位學生的加權成績高達900分以上，排名在北區前22名內，皆能以第一志願選填想要的學校，加上3月底即以競賽入學錄取師大附中美術班的劉沛蓁，與錄取新竹女中美術班的陳宥蓁，建華美術班捷報連連。

建華國中校長蔡之浩表示，今年美術班已有近二分之一的學生能上自己的第一志願，成績傲視竹苗區美術班。建華國中今年開始包含普通班推動全面性的學習提升計畫，為七年級安排各科學習方法講座，為八年級開設優理佳少年社、為九年級開設夜間自主學習班、數理A計畫班等，希望讓孩子熱愛學習、享受學習。

教育處指出，新竹市將唯一的美術與音樂藝才班設立在建華國中，校內設置有數間專業的美術創作教室與音樂展演空間及獨立琴房，並配有學術科專業師資提供完整的學習規畫，是新竹市培育藝術人才的重要搖籃。

建華國中美術班參加高中術科測驗前，校方特別安排各項特訓。圖／竹市府提供
建華國中美術班參加高中術科測驗前，校方特別安排各項特訓。圖／竹市府提供
建華國中美術班參加高中術科測驗前，校方特別安排各項特訓。圖／竹市府提供
建華國中美術班參加高中術科測驗前，校方特別安排各項特訓。圖／竹市府提供

美術班

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