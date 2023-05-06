竹市建華國中美術班許品靚畫功了得 勇奪北區聯招榜首

新竹市建華國中為新竹市唯一擁有美術與音樂藝才班的國中，美術班學生許品靚日前參加北區高中美術班術科聯招，展現水墨技巧融入素描等精湛畫功，拿到加權分數956.5分勇奪北區榜首，也讓建華創下5年內3度拿到榜首紀錄。校方開心分享，今年3月競賽入學，學校已另有兩位學生保送師大附中、新竹女中，表現優異。

竹市府教育處長童鳳嬌表示，新竹市重視藝文人才培育，112學年度的北區高中美術班術科測驗共計835位報名，建華國中美術班24名學生參加測驗，在加權分數占40％素描科目中，有11名學生拿到90分以上高分，其中2人得到最高分98分，相當不容易。

許品靚拿下北區高中美術班術科聯招榜首，她說，建華國中的美術訓練很多元，老師給予扎實基本功訓練，也提供創意發揮的空間；這次素描拿到98分最高分，是因為她將水墨技巧融合進素描創作中，和諧的濃淡墨色、流動的視覺動線，讓畫面充滿細膩度，展現獨到韻味。

教育處特別肯定許品靚同學在建華國中就讀美術班三年來，持續學習書法、水墨、素描、水彩、設計、雕塑等，時常得到美展市賽第一、二名、國語文競賽的書法類也常由她代表學校出賽。

建華國中術科導師林淑鈴說，除了榜首許品靚外，還有陳可璇、楊欣艾、呂學宥、李蕙希、劉柏麟等5位學生的加權成績高達900分以上，排名在北區前22名內，皆能以第一志願選填想要的學校，加上3月底即以競賽入學錄取師大附中美術班的劉沛蓁，與錄取新竹女中美術班的陳宥蓁，建華美術班捷報連連。

建華國中校長蔡之浩表示，今年美術班已有近二分之一的學生能上自己的第一志願，成績傲視竹苗區美術班。建華國中今年開始包含普通班推動全面性的學習提升計畫，為七年級安排各科學習方法講座，為八年級開設優理佳少年社、為九年級開設夜間自主學習班、數理A計畫班等，希望讓孩子熱愛學習、享受學習。