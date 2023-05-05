快訊

才剛被俄軍撤換…「馬立波屠夫」速加入瓦格納集團 成副指揮官

為「疫情結束」邁出一大步 WHO宣布：新冠肺炎解除公共衛生緊急事件

普通班也有大驚奇 竹圍高中獲全國甲組足球亞軍

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區竹圍高中國中部的普通班學生，在111學年度中等學校11人制足球聯賽（HFL）中，拿下學校有史以來最好的亞軍成績。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區竹圍高中國中部的普通班學生，在111學年度中等學校11人制足球聯賽（HFL）中，拿下學校有史以來最好的亞軍成績。 圖／紅樹林有線電視提供

教育部體育署舉辦111學年度中等學校11人制足球聯賽（HFL），新北市淡水區竹圍高中國中部的普通班學生，組成男子足球隊在足球聯賽中，踢出大驚奇，過去從來沒踢進4強，今年不僅首度踢進4強，更拿下學校有史以來最好的亞軍成績。

竹圍國中足球教練洪傳凱表示，真的很感動，這群學生真的很努力，史上首度成功踢進國男決賽，看著球員們開心慶祝之際，也說到他們沒有體育班，所有訓練都必須在下課後進行，大家都犧牲自己的課後時間，因為許多人還得去補習，但還是會常常私下相約去進行訓練體能。

淡水的竹圍國中以往並不是傳統足球名校，主要是因應新市國小足球隊球員畢業後所成立的新軍，在2018年才成立到現在不過四年多的時間，而且用非校隊的方式，隊員都是普通班的學生，常常還得兼顧課業，去年才首度踢進前八，不料今年就成功闖進決賽，教練洪傳凱也期盼未來能夠有更多新血的加入，為接下來各聯賽朝向冠軍目標來邁進。

足球 淡水

延伸閱讀

足球／國小世界盃全國總決賽11日開踢 32隊爭金盃

足球／義甲拿坡里終結33年冠軍荒 踢平烏迪內斯提前稱王

足球／東亞青女足缺席 體育署：考量國際賽機會

淡水三芝九庄大道公誕辰祭典 神豬特等1222斤獲金牌

相關新聞

崁腳國小成生態山林小學 幼小銜接活動樂趣多

萬里區崁腳國小是生態多元的山林小學，為讓幼兒園應屆畢業生了解崁腳國小的學習內容，藉以適應進階的小學生活，崁腳國小邀請市立萬里幼兒園親、師、生蒞臨進行幼小銜接活動，由精神奕奕的太鼓聲揭開序幕，中年級直笛表演接續演奏，讓參訪的小小朋友感受崁腳國小的豐富才藝課程。

普通班也有大驚奇 竹圍高中獲全國甲組足球亞軍

教育部體育署舉辦111學年度中等學校11人制足球聯賽（HFL），新北市淡水區竹圍高中國中部的普通班學生，組成男子足球隊在足球聯賽中，踢出大驚奇，過去從來沒踢進4強，今年不僅首度踢進4強，更拿下學校有史以來最好的亞軍成績。

小二數學好難！爸爸熬夜研究算不出來 網不解：老師累了嗎

數學是相當困難的科目之一，不少家長對於小孩的數學題目也感到頭疼，一名網友抱怨「小二數學好難」，他替兒子檢查作業時，發現答案怎麼算都不正確，忍不住研究到整晚沒睡。

治平高中全中運勇奪4金2銀3銅 學生將出國繼續爭光

2023全國中等學校運動會已落幕，桃園治平高中共計榮獲4金2銀3銅佳績，今藉著58周年校慶活動一同歡慶。其中榮獲個人全能...

代理教師寒暑假得工作？ 南投縣：由教育部統一規定

南投縣代理教師認為學校要求寒暑假需出勤並分擔行政工作，引發反彈。南投縣教育處表示，教育部將修正代理教師聘任辦法，提到寒暑...

彰化代理教師寒暑假打工換全年薪？ 縣府：從未指示

代理教師將從本學年起支領12個月薪水，彰化縣政府行文國中、小學在寒暑假期間交付工作作為支薪依據，被解讀為上寒暑輔導課不得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦