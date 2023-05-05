普通班也有大驚奇 竹圍高中獲全國甲組足球亞軍

教育部體育署舉辦111學年度中等學校11人制足球聯賽（HFL），新北市淡水區竹圍高中國中部的普通班學生，組成男子足球隊在足球聯賽中，踢出大驚奇，過去從來沒踢進4強，今年不僅首度踢進4強，更拿下學校有史以來最好的亞軍成績。

竹圍國中足球教練洪傳凱表示，真的很感動，這群學生真的很努力，史上首度成功踢進國男決賽，看著球員們開心慶祝之際，也說到他們沒有體育班，所有訓練都必須在下課後進行，大家都犧牲自己的課後時間，因為許多人還得去補習，但還是會常常私下相約去進行訓練體能。

淡水的竹圍國中以往並不是傳統足球名校，主要是因應新市國小足球隊球員畢業後所成立的新軍，在2018年才成立到現在不過四年多的時間，而且用非校隊的方式，隊員都是普通班的學生，常常還得兼顧課業，去年才首度踢進前八，不料今年就成功闖進決賽，教練洪傳凱也期盼未來能夠有更多新血的加入，為接下來各聯賽朝向冠軍目標來邁進。