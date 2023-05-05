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崁腳國小成生態山林小學 幼小銜接活動樂趣多

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區崁腳國小是生態多元的山林小學，幼小銜接活動感受崁腳學習環境之優美、課程多元與薈萃。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區崁腳國小是生態多元的山林小學，幼小銜接活動感受崁腳學習環境之優美、課程多元與薈萃。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區崁腳國小是生態多元的山林小學，為讓幼兒園應屆畢業生了解崁腳國小的學習內容，藉以適應進階的小學生活，崁腳國小邀請市立萬里幼兒園親、師、生蒞臨進行幼小銜接活動，由精神奕奕的太鼓聲揭開序幕，中年級直笛表演接續演奏，讓參訪的小小朋友感受崁腳國小的豐富才藝課程。

崁腳國小校長蔡明雄說，山林中的崁腳國小，自然、人文、活力又多元，希望透過這場幼小銜接活動，可以讓小小朋友們對崁腳的環境、課程有初步概念，也預先對上小學有心理準備，當然也更期盼，透過這場活動，幼生們都可以加入砍腳大家庭，探索這一方天地之美。

到訪崁腳國小絕對不能錯過校園周邊的豐富生態資源，由崁腳國小學長、姊擔任小解說員，帶領幼童進行分組導覽，探訪後山生態步道、蝴蝶網室，讓小小朋友領略山林之美。

市立萬里幼兒園園長鍾綺芬指出，很感謝崁腳國小這麼用心的籌備這場活動，除了讓即將畢業的幼生們知道上了小學的作息與課程內容，更加深入的認識崁腳國小的山林特色與學習環境之美。

行程最後還進行了DIY小盆栽的手做活動，讓小朋友們親自種下一株苗、抹上一點綠，盡上一份心的體驗與期盼，感受崁腳學習環境之優美、課程多元與薈萃，也歡迎有更多的幼生們一起加入崁腳大家庭，探索山林小學的美麗。

小學生 萬里 幼兒園

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