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嘉市國小教師擴大開缺 釋出47個正式職缺

中央社／ 嘉義市5日電

嘉義市112學年度國小教師擴大開缺，釋出47個正式教師職缺，較去年增加20個。今年國小專任教師聯合甄選簡章即日起公告，16日起受理報名。

嘉義市教育處長林立生今天告訴中央社記者，112學年度國民小學專任教師聯合甄選簡章即日起公告，5月16日起受理報名，今年共釋出47個正式教師職缺，包含普通類23名、英語類9名、自然類4名、美勞類3名、資訊類4名及專任輔導教師4名。

林立生指出，將延續採計各項加分條件，曾獲教育部師鐸獎、教學卓越獎銀質獎、優良特殊教育人員及任教嘉義市代理教師年資者，可於初試總成績加2至3分。

另外，因應各項語言政策推行，英語能力證明、本土語文認證、國小師資類科學科知能評量精熟級證書也採計為加分項目；如最近5年內曾獲教育部教學卓越獎金質獎者，可以依增額方式進入複試，除了鼓勵優秀代理教師留任，也希望以多元加分機制，延攬教育精英報考。

嘉義市長黃敏惠表示，教育是百年大計，為了給嘉義市孩子最好的教育品質，積極打造最優質的學習環境，並為穩定教學人力及品質，今年續辦教師甄選，為嘉義市招攬更多的優秀老師投入教學現場。

嘉義市112學年度國民小學專任教師聯合甄選報名系統，初試報名期間為5月16日至23日，筆試（初試）日期為7月13日，複試日期為7月21日。

嘉義 小學 職缺

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