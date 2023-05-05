重劃區新校吃香 百年老校不敵

重劃區新學校吃香，百年老校也不敵，彰化縣議員林小琪表示，即使少子化，和美鎮和東國小年年增班，相較下百年老校和美國小年年減班，10年來已減17班，教育處與公所應檢討讓各校招生能平衡發展。

和美國小百年老校卻面臨新校競爭，年年減班，新舊學校呈現招生不平衡現象；和東國小學區內因新建案多年年增班，教育處總量管制，避免學生人數過多（圖／林小琪服務處提供）。 教育處長蔡金田說，和仁國小是新學校，對家長有吸引力，和東國小學區新建案也多，相較下早期人數最多的和美國小反而學生數下降。為了各學校均衡發展、優質化，吸引學生入學，和東與和仁國小實施總量管制，保障學生學習品質。

林小琪說，因為有重劃區新社區，和仁國小成立之初，和美國小從每年分出二班給和仁國小，和美國小2014年全校還有50班，今年僅剩33班，每年級不到7班；而和東國小總量管制，但每年級7班還是增加成8班，總班級數也從44班增加到48班。

林小琪說，而和仁國小一學年是5班，但許多家長請託就讀，造成學校和民意代表壓力，和美國小因學區內也少重畫新建案，學生人數逐年減少。

她認為，教育處與公所應每隔幾年開會檢討學區畫分問題，而且要有配套措施，提供老學校較多資源，否則難保百年老校反要被併校窘境。

縣議員賴清美說，和東與和仁國小新社區多，雖進行總量管制，但家長排斥越區就讀，要求再增班，不必麻煩再去「寄戶口」，否則買了房子反而無法就讀。

蔡金田說，增班會牽涉到校地是否足夠，各校應均衡發展，否則某些學校班級數膨脹，某些學校萎縮，也會影響教育品質。

縣議員莊陞漢說，在少子化下，彰化西南角也裁掉三所學校衝擊地方，不過芬園鄉同安國小轉型特色小學，甚至吸引員林市學生跨區就讀；花壇鄉文祥國小學生從50人增加到一百多人，在縣府挹注資源及校方的努力下，學校發展更好。