聽新聞
test
0:00 / 0:00
重劃區新校吃香 百年老校不敵
重劃區新學校吃香，百年老校也不敵，彰化縣議員林小琪表示，即使少子化，和美鎮和東國小年年增班，相較下百年老校和美國小年年減班，10年來已減17班，教育處與公所應檢討讓各校招生能平衡發展。
教育處長蔡金田說，和仁國小是新學校，對家長有吸引力，和東國小學區新建案也多，相較下早期人數最多的和美國小反而學生數下降。為了各學校均衡發展、優質化，吸引學生入學，和東與和仁國小實施總量管制，保障學生學習品質。
林小琪說，因為有重劃區新社區，和仁國小成立之初，和美國小從每年分出二班給和仁國小，和美國小2014年全校還有50班，今年僅剩33班，每年級不到7班；而和東國小總量管制，但每年級7班還是增加成8班，總班級數也從44班增加到48班。
林小琪說，而和仁國小一學年是5班，但許多家長請託就讀，造成學校和民意代表壓力，和美國小因學區內也少重畫新建案，學生人數逐年減少。
她認為，教育處與公所應每隔幾年開會檢討學區畫分問題，而且要有配套措施，提供老學校較多資源，否則難保百年老校反要被併校窘境。
縣議員賴清美說，和東與和仁國小新社區多，雖進行總量管制，但家長排斥越區就讀，要求再增班，不必麻煩再去「寄戶口」，否則買了房子反而無法就讀。
蔡金田說，增班會牽涉到校地是否足夠，各校應均衡發展，否則某些學校班級數膨脹，某些學校萎縮，也會影響教育品質。
縣議員莊陞漢說，在少子化下，彰化西南角也裁掉三所學校衝擊地方，不過芬園鄉同安國小轉型特色小學，甚至吸引員林市學生跨區就讀；花壇鄉文祥國小學生從50人增加到一百多人，在縣府挹注資源及校方的努力下，學校發展更好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言