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桃園后厝國小最後畢旅 金門步兵園區體驗當兵

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

桃園市大園區后厝國小昨天首度騎到離島金門，18名畢業生將展開「單車環島、創新跳島」的校際交流活動，首日與金門縣多年國小到柳營步兵軍事體驗園區，大玩高空體驗設施與室內的雷射槍戰場，感受最原汁原味的當兵體驗。

后厝國小明年將走入歷史，上個月他們剛完成第10年的全台單車環島，也是最後一年，師生的感觸都很深，決定下一站要挑戰離島，昨搭機抵達金門。

后厝國小校長王建興表示，他跟金門有很深的緣分，他在民國82年在南雄的砲兵營當營長，跟多年國小校長張志猛也是唸書時最要好的同學，所以兩人通過幾次電話，就促成這次的交流，「最後一次的畢業旅行，希望留下最深刻美好回憶。」

王建興說，目前該校共有79位學生，這次18名的畢業生全都來，第一天跟多年國小進行軍事體驗交流，第二天跟述美國小的學生一起單車環島大小金門，晚間夜宿小金門卓環國小，隔日再返程騎回大金門，全程計約80公里，並且配合鄉土課程，讓學生更瞭解美麗的金門。

張志猛則說，這次他們安排的軍事體驗，除了上午的柳營外，也安排田浦坑道，讓這群小嘉賓參觀體驗，中午還特別準備金門有名的軍中美食「炒泡麵」，收服小朋友味蕾。

兩校學生爭相體驗高空設施，與雷射槍戰場、飛鏢館及室內攀爬設施等，現場笑聲連連；不少小朋友也把握機會跟營區內的五七戰防砲、海軍艦砲等武器合影，直說很好玩，下次還想再來。

金門 單車 環島

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