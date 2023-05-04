南投民和國中合唱團獲雙特優 7月赴南韓傳遞美聲

民和國中合唱團4月參加歌謠比賽拿下雙項特優，校方規劃暑假至韓國參加世界青少年合唱節，但經費仍不足，縣長許淑華今天表示，會給予最大支持，盼合唱團出國榮耀南投、族人。

南投縣立民和國中濁岸合唱團4月參加111學年度全國師生鄉土歌謠比賽，拿下國中團體組東南亞語系、原住民語系項目特優，計畫今年暑假期間赴韓國濟州參加世界青少年合唱節，但所需經費還有新台幣80萬元缺口，校方盼大眾促成孩子夢想，讓原住民天籟傳遞世界。

「用自己語言，唱出自己的歌」，南投縣長許淑華今天接見合唱團成員表示，民和國中濁岸合唱團參加比賽成績優異，感謝師生努力及民間團隊長期支持，讓孩子有機會展現布農族美妙歌聲，也讓國際認識台灣有這麼好的文化團體，縣府會給予最大支持和協助。

民和國中透過新聞稿表示，合唱團有幾名靈魂人物，指揮張渝姍老師到偏鄉學校服務，將部落傳唱的原住民歌曲改編成合唱團多聲部樂曲，無私教導讓許多孩子從合唱比賽找到自我定位與信心，還有藝術總監幸美芳引導動作，及幸美花、松惠玲老師指導族語發音。

校長蔡秋菊表示，合唱團近年利用課餘時間演出籌措出國費用，如企業邀約公益表演、國美館午後音樂時光表演、南投燈會表演等，但仍不足，為響應國際教育與雙語政策，合唱團計畫參加在韓國舉辦的合唱節競賽，日期為7月18日至23日，經費還需80萬元。