新北國小老師當眾脫女學生褲子打屁股 校方將懲處

新北市樹林區某國小女老師被家長投訴不當管教，疑情緒失控當眾脫女學生褲子赤裸臀部打屁股。校方今天說，老師已請長假不再接觸學生；學校調查屬實，將送教師成績考核會懲處。

新北市政府教育局今天表示，樹林區某國小女老師今年3月被家長投訴不當管教，有女學生在走廊與同學玩耍，彼此拉扯，卻疑似因老師情緒失控，當眾脫女學生內褲打屁股。

老師的行為在臉書（Facebook）私密社團引起家長討論，許多家長反映，孩子被同一女老師在走廊拖行、被帶到廁所脫褲子打屁股、被老師拿壞掉的呼拉圈打手心，顯然這名老師不適任，造成學生身心受創。

國小校長接受中央社記者電訪表示，共接獲2名家長投訴疑似體罰案件，也有其他親師生溝通不良的管教案件；3月開始，由學校校事會議組調查委員會調查，包括性別平等調查，因過程嚴謹，近日才調查完畢，投訴內容屬實。

校長說，後續將送學校教師成績考核會懲處，呈報教育局核備，在考核會討論審議、教育局核定前，暫時不會透露懲處內容。

另外，校長說，也將依照兒童及少年福利與權益保護法裁罰這名老師，決不寬貸。學校本著愛心與教育初衷教學，也鼓勵表現優異的老師，對犯錯的老師毋枉毋縱。

校長說，這名老師去年擔任2年級導師時，就曾被家長投訴過類似不當體罰事件，校事會議認定涉及不當管教，記申誡處分。未料今年3月再度遭家長投訴，校方已將她調離班導師職務，目前請長假靜候調查，沒有回校接觸學生。

校長說，對受害學生無論是個案、班級或全校，都利用入班或全校朝會，由專任輔導老師輔導，並告知學生若有身心困擾可向輔導老師反映。

校長表示，對任教老師也持續宣導要正向管教，不容許體罰，也會在學期中給予專業的帶班專業、輔導與管教增能研習，增進教師法律意識和危機事件處理知能。

教育局表示，校方接獲陳情後已校安通報，針對女老師不當管教行為，責成學校立即召開校事會議，啟動行政調查程序；也請學校密切注意學生狀況，有任何需求將啟動輔導機制，優先維護學生受教權。

教育局說，持續督促各校依教育基本法、教師法及學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項等規定，加強正向管教，落實於教學及各項活動，杜絕不當管教。