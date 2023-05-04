台日交流 僑泰與日本川越中學英文搶答認識台日文化

僑泰高中推動國際教育行之有年，高一雙語國際班與醫科班學生昨與日本城西大學附屬川越中學線上以全英語溝通、交流，先由僑泰師生示範台灣傳統技藝「吹墨梅花」，及「吸管粽子」製作，隨後透過兩地食物、小吃、風景區、流行文化問題搶答，日本師生展示僑泰師生寄的小禮品，表達感謝，並期待能持續交流。

僑泰雙語國際班導師魏伶如說，此次交流由老師們跨領域合作，讓學生設計一系列的表演及遊戲提問，並將台灣的零食和禮品以「文化包裹」形式先寄到日本，也讓學生先在Padlet上認識彼此，交流活動才能順利進行。

僑泰醫科班導師胡雯俐說，她帶學生到彰化八卦山，了解紅土鳳梨間的關係，以及鳳梨酥發展史。學習需與生活結合，唯有先了解在地，才能走向國際。

日本川越中學英語科召集人薄羽貴統表示，僑泰的學生英語口說流暢，優秀的表達能力及對新科技的掌握，讓人留下深刻印象。他期盼未來能帶學生到僑泰交流與體驗。

僑泰學生朱彥安說，他擔任活動主持人，花時間磨練表達技巧。林致源說，在準備遊戲問題時，他還同學特別設計情境劇，讓日本同學能快速了解台灣的文化。

楊斐伊說，日本學生在活動前不忘感謝僑泰學生寄送的禮品，不愧是有禮的民族。林靖唯說，日本雖然剛開學，但對交流活動的前置作業毫不馬虎，充分感受到他們做事的謹慎態度，值得台灣學生學習。