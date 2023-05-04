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不怕AI取代工作 郭曉玲帶希望小學探索未來

聯合報／ 記者林秀姿╱台北即時報導
永齡基金會執行長郭曉玲﹙中﹚日前出席希望小學中央大學分校活動，陪伴學生一起探索職業類型，左為格鬥運動選手李瑩，右為Youtuber張琳。圖╱永齡基金會提供
永齡基金會執行長郭曉玲﹙中﹚日前出席希望小學中央大學分校活動，陪伴學生一起探索職業類型，左為格鬥運動選手李瑩，右為Youtuber張琳。圖╱永齡基金會提供

關於AI取代人類的討論震天價響，但永齡基金會執行長郭曉玲認為，未來的職業已經不是我們這一代定義的工作，百工百業可能會變成千工千業。

鴻海創辦人郭台銘親手創立的永齡基金會，長期關懷弱勢學童，十餘年來在全台創立14間希望小學，超過10萬個學童受惠。近期郭台銘女兒郭曉玲回國接棒，承襲希望小學多年來的理念：「改變孩子的未來，就是改變一整個世代。」

日前郭曉玲出席永齡希望小學中央大學分校「多元職業體驗營」活動中指出，隨著時代的發展、科技的進步，百工百業可能會變成千工千業。所以多元職業體驗可以打開孩子的想像力，透過探索跟啟發，發現自己的興趣，了解職業所需能力等，進而產生動機想主動學習。

永齡希望小學中央大學分校負責人暨師培中心主任張立杰說，學習動機跟學習成就往往是改變孩子成長差異的關鍵，但許多弱勢孩子的生活若過於貧乏，就容易受限於他們對事物的認知與想像，也不知道學習的目的是什麼，期待孩子對學習感到興趣就很困難了。

因此，必須透過情境式教學，老師們用說故事的方式來教小朋友怎麼探索職涯，「多元職業體驗營」便邀請許多職人現身說法，包括老師、運動國手、Youtuber及動物相關行業，當孩子看到多元職業，便能啟發他們對未來的好奇與想像。

其中，永齡課輔老師李瑩淇本身是一名專業的國家級格鬥運動選手，她跟學生分享，如何在求學與成長的道路上，把興趣與專長結合，讓學生對於未來的想像更豐富，不侷限在這一代或上一代的框架中。

永齡基金會表示，未來還會持續舉辦各式各樣的多元課程與體驗，讓更多學生開拓視野，讓他們對未來充滿希望與期待。

永齡基金會執行長郭曉玲﹙左二﹚日前出席希望小學中央大學分校活動，陪伴學生一起探索職業類型，體驗拳擊。圖╱永齡基金會提供
永齡基金會執行長郭曉玲﹙左二﹚日前出席希望小學中央大學分校活動，陪伴學生一起探索職業類型，體驗拳擊。圖╱永齡基金會提供
永齡基金會執行長郭曉玲﹙右三﹚日前出席希望小學中央大學分校活動，陪伴學生一起透過情境式學習，探索體驗各種職涯。圖╱永齡基金會提供
永齡基金會執行長郭曉玲﹙右三﹚日前出席希望小學中央大學分校活動，陪伴學生一起透過情境式學習，探索體驗各種職涯。圖╱永齡基金會提供

小學 永齡基金會 郭台銘

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