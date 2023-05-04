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高雄市客家兒童合唱團成軍 學習多語種歌曲及禮儀態度

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市客家兒童合唱團演唱多元語種歌曲。記者徐如宜／攝影
高雄市客家兒童合唱團演唱多元語種歌曲。記者徐如宜／攝影

高雄市客家兒童合唱團今天在大東文化藝術中心，舉行成軍發表及招生記者會，團員展現多元語言的團練成果。身為六都中唯一的客家兒童合唱團，未來除了固定團練，也會參加音樂賽事及演出，以賽代訓。合唱團即日起至6月2日開放甄選報名，歡迎高雄公、私立小學二至六年級喜愛唱歌的學童報名。

高雄市客家兒童合唱團邀2022年高雄文藝獎得主陳欣宜擔任藝術總監，請從匈牙利留學歸國的陳安瑜擔任音樂總監及指揮，陳澐禎擔任鋼琴伴奏，教學上活潑用心，帶小朋友們領略音樂的豐富性。團員今天一連演唱客語的「搖籃曲」、英語的「Do Re Mi」、台語的「快樂囝仔兄」以及華語的「看星河」，展現多語的學習。

高雄市長陳其邁為客家兒童合唱團成軍獻上祝福，他表示，有客家語言，才有客家文化；語言的流失，不只是文化的流失，甚至會滅族。高雄市繼全國首創客語沉浸式非營利幼兒園之後，更於六都中最先成立客家兒童合唱團，推動客語全方位友善環境。

高雄市客家事務委員會主委楊瑞霞表示，合唱團未來會應邀在大型活動演出，讓觀眾感受團員天真的童聲魅力。客家文化事務基金會常務監事張世明說，平常孩子在家雖然會講客家話，但對唱歌較沒自信，自從加入合唱團後，不管講客家話或是行為舉止，更為落落大方。

高雄市客家兒童合唱團教學內容，包括樂理教學、發音練習、歌曲賞析及教唱，曲目有客語、外語及其他台灣通行語言，以培養團員不同語言的唱法與韻律感。課堂期間也要求團員們的禮儀與學習態度。合唱團即日起至6月2日開放甄選報名，歡迎高雄公、私立小學二至六年級喜愛唱歌的學童報名，洽詢電話07-3152138。

高雄市長陳其邁為客家兒童合唱團團授上繫帶。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁為客家兒童合唱團團授上繫帶。記者徐如宜／攝影
高雄市客家兒童合唱團演唱多元語種歌曲。記者徐如宜／攝影
高雄市客家兒童合唱團演唱多元語種歌曲。記者徐如宜／攝影
高雄市客家兒童合唱團演唱多元語種歌曲。記者徐如宜／攝影
高雄市客家兒童合唱團演唱多元語種歌曲。記者徐如宜／攝影
高雄市客家兒童合唱團演唱多元語種歌曲。記者徐如宜／攝影
高雄市客家兒童合唱團演唱多元語種歌曲。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁為客家兒童合唱團團授上繫帶。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁為客家兒童合唱團團授上繫帶。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁為客家兒童合唱團成立獻上祝福。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁為客家兒童合唱團成立獻上祝福。記者徐如宜／攝影

語言 客語

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