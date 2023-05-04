退休教授指導歌舞劇「夢迴心鄉」 串聯15偏鄉小校特色

高雄市教育局今天在鳳山行政中心，舉辦15所偏鄉小校兒童歌舞劇「夢迴心鄉」發表會，5月20日將在大東文化藝術中心演出。偏鄉孩子展現輕揚歌聲、美麗舞蹈與烏克麗麗彈唱，邀大家以票房來支持偏鄉小校。

「夢迴心鄉」歌舞劇由高雄15所偏鄉學校特色串聯，促成這場展演的高雄師範大學藝術學院前院長黃久娟說，每一個演出的偏鄉孩子都是鑽石般珍貴，令人感動。

「夢迴心鄉」15所演出學校，包括美濃區廣興國小、美濃國小、福安國小；六龜區新威國小、六龜國小、新發國小、寶來國小；杉林區杉林國小、新庄國小、上平國小、集來國小、巴楠花部落小學；茂林區多納國小、甲仙區寶隆國小、屏東縣瑪家鄉長榮百合國小。

編劇將15校的音樂、舞蹈等特色，以烏克麗麗演奏為主，串聯原住民歌舞、客家舞蹈迎親曲、閩南太鼓舞獅、獨輪車等，由黃久娟親自至各校教唱，將原來各校簡單的單一表演，由導演魯希文、陳建合結合成歌舞劇表演形式。故事軸線以2隻擬人化的鳥兒因森林遭到破壞落難，聽到樹神的召喚走上尋找安定與勇氣的旅程，從懷家相依到陪伴感謝、和樂共榮，最後得到信任與勇氣，勇於承擔改變這個世界。

黃久娟從小熱愛音樂，深知音樂能美化生活，106學年度她踏入高雄偏鄉學校，自掏腰包加上努力募款，提供免費烏克麗麗樂器、師資鐘點費，無私為偏鄉音樂教育努力。偏鄉孩子已是第四度來到文化藝術中心演出，今年將15所學校的特色串聯成歌舞劇，難度非常高。

今天先登場演出的是廣興國小與杉林國小學生，帶來烏克麗麗彈奏與合唱；接著由高雄市學生舞蹈比賽特優第一名、全國優等的新威國小學生，身穿亮麗客家服裝，帶著花傘翩翩起舞。

高雄市教育局長謝文斌表示，教育局關注偏鄉教育，投注經費不遺餘力，感謝黃久娟教授以烏克麗麗課程指導偏鄉孩子擁有帶得走的音樂能力，提升學子們音樂素養，尤其看到今年以兒童歌舞劇方式呈現學習成果，讓偏鄉孩子展現更多元的藝術可能，同時打破地域與環境，促成偏鄉音樂平權。