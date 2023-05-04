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影／后厝國小的最後畢旅 體驗軍事設施單車挑戰大小金

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
桃園市后厝國小今天到金門展開校際交流活動，與多年國小的小朋友到柳營步兵軍事體驗園區大玩各項設施。記者蔡家蓁／攝影
桃園市后厝國小今天到金門展開校際交流活動，與多年國小的小朋友到柳營步兵軍事體驗園區大玩各項設施。記者蔡家蓁／攝影

號稱單車騎最遠的學校～桃園市大園區后厝國小今天首度騎到離島金門，18名畢業生將展開「單車環島、創新跳島」的校際交流活動，首日與多年國小進行戶外軍事課程體驗，兩校小朋友到柳營步兵軍事體驗園區大玩高空體驗設施與室內的雷射槍戰場，感受最原汁原味的當兵體驗，直說好好玩！

因桃園航空城的關係，后厝國小明年將走入歷史，在上個月他們剛完成第十年的全台單車環島，也是最後一年，師生的感觸都很深，決定下一站要挑戰離島，今天上午他們搭機抵達金門，首站就到柳營步兵軍事體驗園區與多年國小的小朋友聯誼闖關。

后厝國小校長王建興表示，他跟金門有很深的緣分，他在民國82年在南雄的砲兵營當營長，跟多年國小校長張志猛也是唸書時最要好的同學，所以兩人通過幾次電話，就促成這次的交流，他說，這次是同學最後一次的「畢業旅行」，希望給大家留下最深刻美好的的行程與回憶。

王建興說，目前該校共有79位學生，這次18名的畢業生全都來，第一天跟多年國小進行軍事體驗交流，第二天跟述美國小的學生一起進行大小金門的單車環島，晚間夜宿小金門的卓環國小，隔日再返程騎回大金門，全程計約80公里，並配合進行鄉土課程，讓學生更瞭解美麗的金門。

張志猛則說，本來這次要讓多年國小的小朋友騎獨輪車跟后厝的單車一起體驗大小金門環島，但考量獨輪車追不上自行車，於是他推薦金門發展單車運動有成的述美國小，這次他們安排的軍事體驗，除了今天上午的柳營外，他也會安排田浦坑道，讓這群小嘉賓參觀體驗；他透露，中午還特別準備金門有名的軍中美食「炒泡麵」，保證收服小朋友的味蕾。

今天的活動，讓兩校的小朋友都超嗨的，小朋友爭相體驗高空設施，與雷射槍戰場、飛鏢館及室內攀爬設施等，現場笑聲連連；不少小朋友也把握機會跟營區內的五七戰防砲、海軍艦砲等武器合影，直說很好玩，下次還想再來。

桃園市后厝國小今天到金門展開「單車環島、創新跳島」的校際交流活動，小朋友到柳營步兵軍事體驗園區大玩雷射槍戰場，直說好好玩。記者蔡家蓁／攝影
桃園市后厝國小今天到金門展開「單車環島、創新跳島」的校際交流活動，小朋友到柳營步兵軍事體驗園區大玩雷射槍戰場，直說好好玩。記者蔡家蓁／攝影
桃園市后厝國小今天到金門展開校際交流活動，與多年國小的小朋友相見歡，並合影。記者蔡家蓁／攝影
桃園市后厝國小今天到金門展開校際交流活動，與多年國小的小朋友相見歡，並合影。記者蔡家蓁／攝影
桃園市后厝國小今天到金門展開校際交流活動，與多年國小的小朋友體驗高空設施，直說好可怕。記者蔡家蓁／攝影
桃園市后厝國小今天到金門展開校際交流活動，與多年國小的小朋友體驗高空設施，直說好可怕。記者蔡家蓁／攝影
后厝國小校長王建興與多年國小校長張志猛兩人是最要好的同學，同學攜手，促成這次校際交流。記者蔡家蓁／攝影
后厝國小校長王建興與多年國小校長張志猛兩人是最要好的同學，同學攜手，促成這次校際交流。記者蔡家蓁／攝影

金門 單車 環島

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