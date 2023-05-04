南市視障愛樂合唱團有愛無礙 到南一中散播愛的種子

台南市視障愛樂合唱團正在做「有愛無礙」校園愛心巡演，持續到5月8日，3日來到台南一中，不只帶來美妙的音樂饗宴，視障音樂家們更以自身行動傳達不向命運低頭的精神，也是場最好的生命教育課程。

台南市視障愛樂合唱團由知名聲樂家、也是南一中校友黃南海於1992年創立，30多年來至監獄、校園、教會、醫院、廟堂、活動中心、街角、文化中心、災區等地巡迴演出，場次超過6百場，散播生命能量與愛心。

黃南博士自幼展露音樂天份，就讀南一中時獲校內聲樂比賽第一名，進軍南市聲樂獨唱比賽，開始拜師學習，不斷精進，大學時即已舉辦個人獨唱音樂會，名噪海內外。

黃南海於1979年成立愛樂藝術中心，推廣社會音樂教育，1981年創辦台南市愛樂合唱團及台南市愛樂兒童合唱團。「這是最孤獨的旅程，但我希望拋磚引玉，喚醒國人，不要看輕自己的文化。」他發願將音樂化為大愛，1992年進一步創立台南市愛樂視障合唱團，將樂音傳播給罕見疾病病友、玻璃娃娃病友、高齡朋友、偏鄉、校園與災區，他甚至把音樂帶給受刑人，擔任樹德合唱團指導，服務監獄28年。

「我們的音樂會，要讓愛與歌走在你我心靈中間。」黃南海說，視障愛樂合唱團人數雖然少，卻可以唱出大大的感動。此次巡演，希望為學生帶來更多愛與包容的陶冶，啟迪人文精神與大愛的關懷，學校是希望之地，上半年10場演出，都選在校園，「希望種子落地後，為社會帶來更多信心。」

黃南海的妻子王淑汝，海倫凱勒看不見、聽不見，但他因著蘇利文老師的幫助，成為哈佛大學的畢業生，學識淵博，精通英、法、德、拉丁與希臘五種語文的著名作家和教育家，一生獻給盲人福利和教育事業。「不要小看自己的能力，每一個人終生都須學習在愛與礙的框架中尋找出路。」

台南市愛樂視障合唱團「有愛無礙」校園愛心巡演，從4月25日登場，到南市10所學校演唱，最後一場將於5月8日上午至青草國小演出，下半年則安排到台東、 鹿野、 關山、池上等地演唱。