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母親節前夕 嘉縣大湖國小學童「挺大肚」感受媽媽辛勞
母親節前夕，嘉義縣偏鄉大湖國小學童昨天校方特別安排，孩子們在衣服內塞氣球，挑戰一整天體驗當媽媽「身懷六甲」的辛勞與不便，校園內，見到學童小心翼翼呵護著「寶寶」，還將手輕輕放在肚子上安撫「寶寶」，模樣真摯可愛。
教導主任邱煌仁表示，學童很認真的體驗，但還是會不小心把肚中的氣球弄破，舉辦學童體驗懷孕過程，主要是讓學童體驗母親懷孕時的辛苦，希望更能讓學童懂得感恩惜福與孝順父母的道理，真心向媽媽說「我愛您！」
學生林昌聖說，最怕「寶寶氣球」消氣或動作太大會壓破，上下樓梯腳步放慢，連彎腰撿東西都很吃力，直說，「懷孕超不方便的」。
學生邱郁涵也說，肚子裡面有寶寶連走路都很難走，媽媽平時還要洗衣服、煮飯、載他上下學，不敢想像肚子有寶寶還要做這麼多事，媽媽真的是太辛苦了！
校長李奕龍表示，透過母親節體驗活動，讓學生感受到媽媽的辛勞，與母愛的偉大，也藉生命誕生過程，加深生命教育意涵，自己要更愛惜自己，也不要做出讓父母覺得不好的事情。
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