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家齊高中實習創作舞展 尋找、抓住生命印記

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國立台南家齊高中2023學生實習創作舞展「Epoch」5月6日對外演出，今天下午校內場表演。圖／家齊高中提供
國立台南家齊高中2023學生實習創作舞展「Epoch」5月6日對外演出，今天下午校內場表演。圖／家齊高中提供

國立台南家齊高中2023學生實習創作舞展「Epoch」5月6日對外演出，今天下午校內場表演。「Epoch」的意思為時代、紀元，學生以時代的流動，世紀的更迭為主題，盼在時間洪流旅程中，尋找、抓住生命印記，持續突破現狀的勇氣與熱忱，不忘初衷追尋夢想，開創新的世紀。

校長陳韻如說，舞蹈班二、三年級學生創作12首風格多元的舞碼，有揭開少數民族-藏族、傣族舞蹈文化多彩斑斕特色；描繪簪花仕女圖中漢唐女子相邀賞花、一同嬉戲景象的「簪花髻」；探討藏於身後的影，是無法抹滅的罪名「吾影隨形」；試圖逃離幻想的空殼，但卻被現實無情退回原型的「Espace」；深陷囹圄，不知何去何從的「圄」；表達升騰、凝聚、復始、不息的「Circulating」等舞碼，看到學生們勇於突破、運用多元豐富的元素，激盪出迥然不同作品，展現出十足創意。

5月6日的學生實習創作舞展，晚上7點於家齊高中四維樓禮堂演出，演出採免費索票入場、自由入座，入場票券於當日演出前40分鐘在票口開放取票(因演出座位有限，請盡早登記索票，以免向隅。)，有任何問題請洽詢家齊舞蹈班，連絡電話06-2130745。

國立台南家齊高中2023學生實習創作舞展「Epoch」5月6日對外演出，今天下午校內場表演。圖／家齊高中提供
國立台南家齊高中2023學生實習創作舞展「Epoch」5月6日對外演出，今天下午校內場表演。圖／家齊高中提供

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