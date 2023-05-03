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淡水國中設置電梯好漂亮 打造校園無障礙友善環境

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水國中設置無障礙電梯，牆面畫作由美術班九年級的同學所製作相當漂亮有創意。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水國中設置無障礙電梯，牆面畫作由美術班九年級的同學所製作相當漂亮有創意。 圖／紅樹林有線電視提供

為了打造無障礙校園，淡水國中在新北市議員陳偉杰協助下爭取五百多萬元設置完成一座無障礙電梯設施，電梯門口的牆面畫作由美術班九年級的同學所製作相當漂亮有創意，電梯採透明方式，讓學生乘座更安全，打造校園無障礙友善環境。

新北市議員陳偉杰表示，四年前有一位身障孩子的爸爸向他陳情，希望藉由議員的力量，為淡水校園打造更友善環境，因此就爭取經費共五百多萬元，在新北市淡水國中設置一座三層樓的無障礙電梯，讓行動不方便的師生能夠在更友善的環境下學習成長。

這一座無障礙電梯，在校方、教育局及相關單位研商爭取之下，終於在2022年啟動無障礙環境工程來改善校園環境，校長表示，非常特別的是，電梯門口的牆面畫作全都是由美術班同學來設計，透過學生們的創意發想，展現校園的新氣象。

淡水國中校長王潔雯表示，這一座無障礙電梯，從1樓到3樓的電梯口，都有三幅大圖畫將電梯換上新外觀，由美術班九年級的同學所創作，再經由大圖輸出美化電梯口，另外電梯採透明方式，讓學生乘座更安全，而這次的電梯改善也將學校環境變得更加友善。

電梯 淡水

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