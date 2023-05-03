20元可抱雞、30元可餵雞！國小園遊會攤位引論戰 家長批：對生命不尊重

台北市多所學校近期舉辦校慶活動，內湖區一所國小的資優班學生就趁著園遊會設攤展示自己養的雞隻，讓同學付錢與牠們互動，但有家長批評涉及虐待動物，老師則坦言考慮不周。

內湖區一所國小4月29日舉辦園遊會，有家長參與後在臉書發文表示，其中一攤是在大太陽底下擺出2隻關在籠子裡的雞，讓付錢的人把雞抱起來照相、玩弄、餵食，甚至有小朋友因為緊張就鬆手，讓雞直接掉到地上。

貼文照片顯示，這個攤位名為「資優班都市雞農體驗」，付新台幣30元就可以餵雞或與雞互動，付20元可以體驗抱雞，若只想拍照則自由樂捐。發文家長認為，這個攤位令人瞠目結舌又憤怒，對生命最基本的尊重都蕩然無存，是失敗的教育。

貼文引發網友熱議，許多人批評誇張、離譜，甚至質疑是虐雞行為，也有人建議，許多農場都可以付費與動物拍照或互動，小孩子只是有樣學樣，所以重點應在於如何接觸、對待動物。

負責設攤的老師向中央社記者說明，這些雞其實是6年級資優班學生的獨立研究課程，學生們從孵蛋開始把牠們養大，因為每週帶出去散步時都會引來好奇的目光，才想說趁著園遊會讓全校同學都有機會認識牠們。

這名老師說，學生飼養的4隻雞在當天分成兩組輪班，學生及老師也一直在旁站崗，但確實忽略了讓沒經驗甚至會怕的學生抱雞可能對雞產生負面影響，把與雞互動的機會變成有價商品也不太妥適。

對於為何會將與雞互動訂價，這名老師說，學生們會全年無休地每天幫這4隻雞換水、補飼料，本來只是想說藉此賺一些飼料錢，卻忽略了應該要以動物最自然的狀態來讓大家學習尊重生命。

老師提及，其實這些雞孵出來已經快6個月了，從來沒下過蛋，沒想到園遊會隔天就下了蛋，推測可能是與曬太陽有關；之後還會與學生討論蛋要當食物還是繼續孵、孵出來後要不要養、雞舍未來的規劃、生命的去留是否能以多數決來決定等。

老師表示，學生想設攤的初衷很單純，但老師在過程中確實有所考慮不周，儘管對於家長以很強烈地措辭指控教育失敗感到遺憾，仍會將這篇貼文納入課程中，預計這週就會帶領學生討論，也邀請這名家長到校查看雞舍後給予建議。

校方表示，虛心接受各方意見，這則貼文會作為下次辦理活動的修正依據，同時也希望學生能從不同面向檢視這件事情，積極面對並檢視如何讓活動更符合生命教育意義。