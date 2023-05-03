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成功高中畢業考完「集體丟書下樓」震撼畫面曝光 校方說話了
台北市成功高中流傳「丟書」傳統，每年高三學生考完畢業考後，會將書本由高樓往下丟，一方面釋放讀書壓力，同時也象徵高中生活進入尾聲。昨（2）日學生終於結束畢業考，學弟們也延續過往傳統，下午4點一到，一同將書本、考卷從高樓向外丟出，壯闊場面吸引校友們朝聖。
早在畢業考前幾天，成功高中學生便在相關社群上預告直播，消息一出，許多已畢業的學長也前來朝聖，想重溫過去丟書的有趣回憶。只見活動現場，大家聚集於長廊倒數，下午4點一到，紛紛將書本同時往外一丟，實現一片白茫茫「書海」傾瀉而下的壯闊場面。
根據《鏡新聞》報導，成功高中校長孫明峯表示，丟書並非學校官方傳統，而是過去校友留下來的習俗，基於教育立場，不鼓勵以丟書釋放壓力，不過只要學生在「校園安全」、「自行善後」的前提下，仍尊重學生自由，抱持「不鼓勵也不禁止」態度。
為此，校方給予正向鼓勵措施，包括以兌換券、飲料作為獎勵，希望學生主動收集紙類並回收，再三和學生強調以安全為主，而學生們也都會下樓將現場清理乾淨。
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